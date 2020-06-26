Настя Каменських продовжує диктувати тренди українським модницям. Артистка поділилася варіантом стильного літнього аутфіту, який чудово підійде для сонячного дня.

Яскраві фото NK опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Виконавиця влаштувала домашню фотосесію і показала, який look вибрала для п'ятниці.

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Співачка одягнула короткий асиметричний неоново-зелений топ з одним рукавом, який поєднала із світлими джинсовими мінішортами. Таке вбрання Насті Каменських створило яскравий, незвичний для неї образ.

Зірка доповнила свій look стильними сережками та годинником. Привертає увагу також манікюр знаменитості. Одну руку вона нафарбувала білим лаком, а іншу – чорним. На обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках, а волосся вклала в легкі локони і забрала назад.



NK у яскравому топі та мінішортах / Instagram / @kamenskux



Літній образ Насті Каменських / Instagram / @kamenskux

У дописі NK побажала 5-мільйонній аудиторії підписників яскравої п'ятниці. За годину фото вподобали майже 50 тисяч разів. Схоже, що літній аутфіт припав до душі шанувальникам співачки та вони висловлюють своє захоплення в коментарях.