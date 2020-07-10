Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк приголомшила прихильників неординарним образом. Зірка постала перед камерою у надзвичайно яскравому вбранні. Ймовірно, кадр був зроблений під час чергових зйомок.

Фото зірка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Вона здивувала оригінальним аутфітом майже три з половиною мільйони підписників. У коментарях фоловери зазначають, що телеведучій дуже пасують яскраві кольори.

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Блогерка часто бере участь у різноманітних зйомках, а в інстаграм-профілі показує свої вбрання. Щоразу знаменитість демонструє чудовий смак в одязі та підкреслює свою жіночність.

Образ Лесі Нікітюк

Леся постала перед камерою у різнокольоровому вбранні. Оскільки фото зроблене не в повний зріст, то не можна з точністю сказати, у якому саме елементі одягу вона зображена. Насичені кольору роблять її образ дуже літнім, свіжим. Селфі зірка зробила та тлі блакитного неба, що додало особливої атмосфери.

Волосся Нікітюк зібрала у хвіст ззаду, а на обличчя спадав чубчик. Її вуха прикрашали мінімалістичні сережки квадратної форми з камінчиками. Макіяж телеведучої був у ніжних, нюдових відтніках. Вона зробила акцент на очах, намалювавши вії чорною тушшю.

Сьогодні на стилі. Скільки пальців на руці ви бачите?

– жартома запитала у підписників Леся.



Яскравий look Лесі Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк приголомшила прихильників яскравим образом / Instagram / @lesia_nikituk