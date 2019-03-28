Язикаті будівлі, монстри і Трамп: художник показав фантазійні колажі з урбаністичними химерами

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Колаж Бена Рубіна
Колаж Бена Рубіна / cameralabs.org

Пристрасть американського художника Бена Рубіна – переосмислювати урбаністичне життя. Особливо до душі йому припали фантазії, де великі міста населяють не тільки люди, а й химерні істоти.

Оскільки люди зовсім не лякаються, ба навіть не помічають міських монстрів, то живуть вони у мирі і злагоді. 

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Колаж Бена Рубіна

Рубін сам робить світлини рідного Нью-Йорка – підземки, райони, мости, дороги, площі, – а потім домальовує чудернацьких істот. 


Колаж Бена Рубіна

Виглядає все це доволі кумедно, часом моторошно. Цим, мабуть, і чіпляє художник. В Instagram за його роботами стежать 163 тисячі шанувальників. 


Колаж Бена Рубіна

Урбаністичні колажі Бена Рубіна: дивіться фото

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Subway Doodle (@subwaydoodle)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Subway Doodle (@subwaydoodle)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Subway Doodle (@subwaydoodle)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Subway Doodle (@subwaydoodle)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Subway Doodle (@subwaydoodle)

 

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Теги: Новини культури LifeStyle Новини LifeStyle Курйозні новини
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