Язикаті будівлі, монстри і Трамп: художник показав фантазійні колажі з урбаністичними химерами
Пристрасть американського художника Бена Рубіна – переосмислювати урбаністичне життя. Особливо до душі йому припали фантазії, де великі міста населяють не тільки люди, а й химерні істоти.
Оскільки люди зовсім не лякаються, ба навіть не помічають міських монстрів, то живуть вони у мирі і злагоді.
Читайте також: Це треба бачити: американський митець створює приголомшливі скульптури з LEGO
Колаж Бена Рубіна
Рубін сам робить світлини рідного Нью-Йорка – підземки, райони, мости, дороги, площі, – а потім домальовує чудернацьких істот.
Колаж Бена Рубіна
Виглядає все це доволі кумедно, часом моторошно. Цим, мабуть, і чіпляє художник. В Instagram за його роботами стежать 163 тисячі шанувальників.
Колаж Бена Рубіна
Урбаністичні колажі Бена Рубіна: дивіться фото