Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл довго наважувалась на запис нового відеоролику для підтримки антирасистських акцій у світі та США. Але згадавши про утиски на її сім'ю, жінка вирішила не мовчати та звернутись до випускників її рідної католицької школи.

Під час віртуальної церемонії вручення дипломів в її рідній католицькій школі Меган Маркл вирішила присвятити свою промову актуальним подіям – протестам в США через свавілля поліції та проти расизму. Дружина принца Гаррі попросила випускників не ігнорувати актуальні проблеми і робити все можливе для того, щоб змінити цей світ на краще. Про це повідомляють у Hello Magazine.

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"Тепер ви можете стати частиною цієї перебудови. Так, я знаю, люди часто задаються питанням: "Скільки ще буде реформацій?". Але ми будемо перебудовувати, перебудовувати і перебудовувати все до тих пір, поки світ не буде відновлений, тому що коли руйнується фундамент, ми розсипаємось разом з ним. Ви будете жити в любові і співчутті, і будете використовувати свій голос. Ви зможете використовувати свій голос ще сильніше, ніж будь-коли, тому що більшості з вас вже виповнилося 18, а комусь скоро виповниться, і у вас всіх з'явиться право голосувати на виборах. Ви будете відчувати співчуття до тих, хто не бачить світ через ту ж призму, що і ви. Тому що завдяки знанням, отриманим нами в католицькій школі Непорочного Серця, ви теж розумієте, що життя темношкірих щось значить", – зазначила у своїй промові Меган Маркл.

Герцогиня Сассекська неодноразово висловлювалась у своїй кар'єрі щодо проблеми расизму, але її фрази часто "перекручували" та зводили на неї наклеп. Зрештою, вона переїхала з чужої Великої Британії назад у США з принцом Гаррі та сином Арчі через, начебто, нападки недоброзичливців та постійний хейт через колір її шкіри. Тому жінка ще раз все обдумала та вирішила відреагувати на сьогоднішні події.

Я зрозуміла, що єдине неправильне рішення – це мовчати. Тому що життя Джорджа Флойда має значення так само, як і життя Бріоні Тейлор, Філанд Кастилії і багатьох інших людей, чиї імена ми знаємо або навіть ніколи не чули,

– переконана Меган Маркл.

Варто додати, що відеозвернення Меган Маркл записала зі стін, ймовірно, власного будинку, одягнувши лаконічний total-white образ – білий кардиган, майку та прикрасу у формі підвіски з діамантом. Своє волосся жінка зібрала у хвіст, а обличчя підкреслила ледь помітним макіяжем.

Що стало причиною протестів у США?Минулого тижня поліція у Міннеаполісі затримали темношкірого чоловіка на ім'я Джордж Флойд, оскільки той хотів розрахуватись у магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Його затримали і один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Тривало це від 6 до 8 хвилин. На прохання чоловіка відпустити його, тому що він не міг дихати, поліцейські не звертали увагу. Флойда відпустили, коли він затих, але було вже надто пізно – чоловік невдовзі помер. США охопили масові протести, які з мирних акцій швидко перетворились на мародерство і практично зону бойових дій у деяких містах. У Вашингтоні та в інших великих містах США оголосили комендантську годину. Протести вийшли за межі США. Зокрема, мітингували у Парижі, Амстердамі та Лондоні.