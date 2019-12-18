Єднання з природою: Настя Каменських позувала цілком оголеною

Українська співачка, яка полюбляє епатувати своїми відвертими образами, опублікувала спокусливе фото з відпочинку в Мексиці. На ньому дівчина позує без білизни, повернувшись спиною до фотографа. Її прихильники залишились спокійними, що відтепер автором всіх провокаційних світлин зірки є її чоловік Потап.

Популярна співачка, яка позиціонує себе в українському шоу-бізнесі під псевдонімом NK, часто ділиться особистим на сторінках соціальних мереж. Дівчина полюбляє відверті образи, які найбільш вигідно демонструють її підтягнуте тіло.

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Зараз Настя Каменських перебуває на відпочинку в Мексиці разом зі своїм коханим Потапом. Виконавиця вирішила одразу поділитися знімками з відпустки. На фото вона позує оголеною у ванній на гойдалці з червоною квіткою у волоссі. На світлині можна помітити спокусливі обриси тіла зірки у дзеркалі.

Таким чином виконавиця намагалася наголосити на природності жінки, яка обов'язково повинна прислухатися до власного тіла, щоб зрозуміти свій внутрішній світ.

Жінка – це не тільки красивий макіяж, ідеальний манікюр, стильний образ і зачіска. Жінка – це відчуття, образи, емоції, почуття і енергія. Жінка – це єднання з природою. Іноді ти повинна залишитися наодинці з собою, своїми почуттями й тілом, щоб почути свій внутрішній голос,

– написала зірка під фото.

На щастя, автором такого еротичного кадру виступив Потап, який підтримує прагнення дружини демонструвати принади власного тіла. Каменських, яка активно займається спортом та незмінно дотримується правильного харчування, часто красується перед об'єктивами камер у напіоголеному вигляді.