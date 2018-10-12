Єфросиніна, Нікітюк та Джамала знялися в автентичному вбранні: яскравий фоторепортаж

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Проект "Щирі. Свята"
Проект "Щирі. Свята" / karavan.ua

У середу, 14 листопада, в музеї Івана Гончара у Києві відкрилася фотовиставка "Щирі. Свята". У музеї зібралось багато людей, аби побачити народні костюми ХІХ століття, світлини українських зірок в національному вбранні, взяти участь в майстер-класі, а також послухати виступи Ніни Матвієнко, учасниць гурту Dakh Daughters та традиційну музику Полтавщини.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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На виставці можна придбати благодійний календар "Щирі. Свята", в якому знялися 15 українських зірок. Героями зйомки стали співачки Тіна Кароль, Джамала, Ніна Матвієнко, телеведучі Маша Єфросиніна, Леся Нікітюк, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету Катерина Кухар тощо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я дуже щаслива прийняти участь в цьому проекті . Тематика календаря на 2019 рік “Щирі. Свята”. Цей проект починався як соціальна ініціатива. Організатори хотіли показати яким красивим може бути український костюм та зібрати кошти на благодійність. Зараз “Щирі” – це вже традиція. Через вбрання, прикраси, символи ми розповідаємо історію свят, говоримо про родинні цінності, обряди. Окрім цього, “Щирі” зроблять свій внесок у збереження української національної спадщини. Цього року ми реалізуємо проект у партнерстві з Національним центром народної культури "Музей Івана Гончара". Саме на його підтримку буде передано увесь прибуток від продажу благодійного календаря. Кожен місяць у календарі присвячено традиційному українському святу, на що вказують атрибути та елементи вбрання. Певні місяці календаря приурочено до найбільш очікуваної у кожній родині події – весілля. Раніше дівчину вбирали у щедро оздоблений вінок, як символ дівоцтва та краси. На мені весільний строй, Черкащина (нині Полтавська обл.) Виставка проекту “Щирі” відкриється 14 листопада у Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара", а благодійний календар можна уже зараз замовити за посиланням у моєму сторіс. Круто , скажіть? @yaroslavagres @buro247ua @kamenska.n @natalibraslavich @sashatodorchuk @domosfera_kiev @natali_kravets

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

кароль
Тіна Кароль

Прибуток від продажів спрямують на реконструкцію музею Івана Гончара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я беру участь у проекті #Щирі з моменту його створення у 2014 році. Це календар, який продається в благодійних цілях! Найкрасивіший соціальний проект, який показує всю магічну красу українського вбрання різних часів! Цього разу темою #щирі2019 стали свята! Мені дістався вінок нареченої! Це абсолютний артефакт на вигляд, скажу вам чесно! Всі кошти від продажу цього благочинного календарю підуть на відновлення музею імені Івана Гончара @honchar.museum ! Коли стартуватиме продаж, я вам скажу обов‘язково! А поки дивіться підготовку , та більш детально в сторіз Дякую вкотре за мої емоції тобі, Яся @yaroslavagres Дякую @rymakova @tvelinalena та @peretrutovstudio , що завжди так натхненно працюєте зі мною!

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

нікітюк
Леся Нікітюк

У музеї влаштували не лише виставку, але й так званий "куточок народної творчості", де показали, як робити дідухів, різдвяні зірки, а також як водити коляду.

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Маша Єфросиніна Леся Нікітюк Ольга Фреймут Тіна Кароль
Джерело: 24 канал
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