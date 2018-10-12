Єфросиніна, Нікітюк та Джамала знялися в автентичному вбранні: яскравий фоторепортаж
У середу, 14 листопада, в музеї Івана Гончара у Києві відкрилася фотовиставка "Щирі. Свята". У музеї зібралось багато людей, аби побачити народні костюми ХІХ століття, світлини українських зірок в національному вбранні, взяти участь в майстер-класі, а також послухати виступи Ніни Матвієнко, учасниць гурту Dakh Daughters та традиційну музику Полтавщини.
Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.
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На виставці можна придбати благодійний календар "Щирі. Свята", в якому знялися 15 українських зірок. Героями зйомки стали співачки Тіна Кароль, Джамала, Ніна Матвієнко, телеведучі Маша Єфросиніна, Леся Нікітюк, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету Катерина Кухар тощо.
Тіна Кароль
Прибуток від продажів спрямують на реконструкцію музею Івана Гончара.
Леся Нікітюк
У музеї влаштували не лише виставку, але й так званий "куточок народної творчості", де показали, як робити дідухів, різдвяні зірки, а також як водити коляду.