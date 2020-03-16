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Єгипет припиняє авіасполучення зі світом через коронавірус

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З Єгипта скасовують усі авіанапрямки / Фото з відкритих джерел

Глава уряду Єгипту Мустафа Мадбулі 16 березня заявив, що країна припиняє авіасполучення зі всіма країнами світу у період з 19 по 31 березня.

Про це він повідомив у понеділок в Каїрі. Авіасполучення тимчасово припинять у всіх аеропортах країни через загрозу поширення коронавірусу в країні.

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"Припиняється авіасполучення в усіх аеропортах Єгипту з полудня четверга, 19 березня, останній літак вилетить о 12:00. Польоти будуть припинені до 31 березня, тим самим ми зменшимо контакти, в тому числі серед туристів", – заявив прем'єр-міністр країни.

Щодо туристів, які перебувають у країні на відпочинку, їм "дозволять завершити туристичну програму за графіком".

Що відомо про українців в Єгипті?

730 українців стали бранцями карантину у Єгипті через виявлення коронавірусу у двох відпочиваючих іноземців. Всі українці не мають ознак хвороби, але вони стали заручниками ситуації на 14 днів в двох готелях Шарм-ель-Шейху. Один з українців в мережі розповів, що з харчуванням та проживанням у них немає проблем, втім їм не надають жодної інформації стосовно утримання на карантині та періодично зникає інтернет.

Варто знати Проблема одна – відсутність інформації, – українець про карантин, який застав його в Єгипті

16 березня стало також відомо, що український консул вилетів у Шарм-ель-Шейх, де вже на місці координуватиме допомогу українським туристам. А в Києві в центральному апараті МЗС створюють спеціальну групу оперативного реагування, яка надаватиме всю необхідну допомогу посольству України в Єгипті.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Подорожі авіація Єгипет
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