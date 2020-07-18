100-річний ветеран Другої світової отримав звання лицаря у Великій Британії. Тому Муру вдалось зібрати 33 мільйони фунтів стерлінгів для лікарів під час епідемії коронавірусу.

Посвятила ветерана у лицарі королева Єлизавета ІІ. Церемонія пройшла на галявині перед Віндзорським палацом. Про це повідомила пресслужба Букінгемського палацу.

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На посвячення запросили також рідних Мура. У їхній присутності королева поклала по черзі на праве і ліве плече старовинний меч, який належав ще її батьку Георгу Шостому. А потім вручила посвяченому лицарю медаль.

Captain Sir Tom Moore stands proudly with his family in the Quadrangle of Windsor Castle, following his Investiture ceremony.



Congratulations @captaintommoore pic.twitter.com/EJDkuuXlnJ — The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2020

In April, #WW2 veteran, Captain Sir Tom Moore embarked on 100 laps of his garden with the aim to raise £1,000 for @NHSCharities. @captaintommoore has now raised over £32 million for the #NHS, and inspired so many people along the way. pic.twitter.com/wVIIsR6k8B — The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2020

Чим відзначився Том Мур

У квітні Том Мур за допомогою рідних запустив у твіттер акцію зі збору коштів на потреби британських лікарів. Він зголосився пройти 100 кіл за допомогою ролатора. Відео з Томом викладали у соцмережу.

Coming up on #BBCBreakfast we'll speak to @captaintommoore.

He's 99 years old and is aiming to walk 100 laps of his garden before his 100th birthday to raise money for the #NHS pic.twitter.com/VT54SRyao7 — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 10, 2020

Самовідданість 100-річного ветерана привернула увагу не лише британців і ЗМІ, а й багатьох іноземних медіа. Таким чином Том Мур став світовою знаменитістю.