Єлизавета ІІ посвятила у лицарі 100-річного ветерана: зворушливі фото
100-річний ветеран Другої світової отримав звання лицаря у Великій Британії. Тому Муру вдалось зібрати 33 мільйони фунтів стерлінгів для лікарів під час епідемії коронавірусу.
Посвятила ветерана у лицарі королева Єлизавета ІІ. Церемонія пройшла на галявині перед Віндзорським палацом. Про це повідомила пресслужба Букінгемського палацу.
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На посвячення запросили також рідних Мура. У їхній присутності королева поклала по черзі на праве і ліве плече старовинний меч, який належав ще її батьку Георгу Шостому. А потім вручила посвяченому лицарю медаль.
Чим відзначився Том Мур
У квітні Том Мур за допомогою рідних запустив у твіттер акцію зі збору коштів на потреби британських лікарів. Він зголосився пройти 100 кіл за допомогою ролатора. Відео з Томом викладали у соцмережу.
Самовідданість 100-річного ветерана привернула увагу не лише британців і ЗМІ, а й багатьох іноземних медіа. Таким чином Том Мур став світовою знаменитістю.