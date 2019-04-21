Чого ви могли не знати про королеву Єлизавету ІІ: вправний механік та дружина свого брата

Сьогодні, 21 квітня, британська королева Єлизавета ІІ святкує своє 93-річчя. Легендарний монарх не тільки зачаровує ніжними образами, але є й своєрідним символом Великобританії. Проте мало хто знає, що Єлизавета ІІ є фаховим механіком та рекордсменом, а ще вона вийшла заміж за свого родича.

Чарівна Єлизавета ІІ попри свій престижний статус веде досить скромне життя. Її Величність не любить зайву увагу журналістів, тому ніколи не погоджується на інтерв’ю. Відтак багато фактів, які стосуються вподобань та особистого життя Єлизавети ІІ, залишаються маловідомими громадськості.

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Сайт "24" підібрав вражаючі факти про Єлизавету ІІ – дивовижну та сильну жінку, що ввійшла в історію світу як монарх, який найдовше правив у Великобританії.

Два дні народження

21 квітня 1926 року Лондоном прокотилась радісна новина – у герцогів Йоркських народився первісток. Новонароджена дівчинка отримала ім’я Елізабет Александра Мері Віндзор. У сім’ї її мило називали "Лілібет".

День народження Єлизавета ІІ святкує двічі на рік. Одне свято – це власне 21 квітня, яке королева проводить у сімейному колі, а от інше Її Величність влаштовує для британців. Традиційно, в червні проходить масштабний парад та фестиваль, який відвідують тисячі людей.

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Освіту Єлизавета ІІ разом із сестрою Маргарет здобували вдома. Проте це аж ніяк не вплинуло на її якість, адже в Букінгемський палац навідувались найкращі репетитори Великобританії. Досі королева вільно володіє французькою мовою та достеменно знає історію.

Дивіться унікальні кадри з сімейного архіву Єлизавети ІІ:

Вміє лагодити авто

Хоч Її Величність не має прав та паспорта, оскільки не може видати ці документи самій собі, це їй не заважає з легкістю управляти машиною. Ба більше, будь-які неполадки Єлизавета ІІ вміє самотужки ліквідувати, адже в роки Другої світової війни вона опанувала фах механіка та вперше за історію монархії вступила до Жіночої допоміжної територіальної служби, де була лейтенантом.



Королева Єлизавета ІІ у роки Другої світової війни

Прихід на трон

Єлизавета ІІ в дитинстві навіть і не мріяла стати королевою, адже це було настільки малоймовірно, що батьки Її Величності, мабуть, і не допускали такої думки. Однак після того, як король Едуард VIII зрікся трону задля шлюбу з коханою, монархом став батько Єлизавети ІІ – Георг VI. Після його смерті у 1952 році Її Величність очолила Великобританію. Тоді королеві було всього 25 років.

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Єлизавета ІІ не прагнула повністю реформувати британську монархію. Однак вона внесла до багаторічних традицій багато новизни. Так, Її Величність слідує правилу: "Якщо люди тебе бачать – вони прихильно ставляться до тебе". Тому Єлизавета ІІ відвідує тисячі заходів щороку та з легкістю знаходить спільну мову з кожним британцем і гостем країни. Також вона стала першим монархом, чию коронацію транслювали на телеканалах світу.

Мало хто знає, що Єлизавета ІІ з перших років правління започаткувала традицію щотижневих зустрічей з прем'єр-міністрами. Вона співпрацювала з 14 очільниками уряду. Під час розмови королева у неформальній атмосфері дізнається всі гострі питання політики – як міжнародної, так і внутрішньої.

Шлюб із родичем

Ще у часи Другої світової війни Єлизавета ІІ спілкувалась із принцом Філіпом Маунтбаттеном, кадетом Дортмундського військово-морського училища. Вона закохалась, знаючи, що чоловік є її чотириюрідним братом (обидвоє членів королівської сім'ї є нащадками Кристіана ІХ та королеви Вікторії).

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У день весілля корона Єлизавети ІІ тріснула навпіл, тому до палацу прибув ювелір, який за лічені хвилини полагодив прикрасу. Це одразу вважали поганим знаком, проте Її Величність та герцог Філіп спростували всі побоювання, ставши еталоном міцних стосунків і щасливого сімейного життя.



Королева Великобританії з чоловіком

Хобі Єлизавети ІІ

Королева Великобританії є вправною вершницею, тому вона дуже любить відвідувати щорічні скачки. Однак це не єдиний спорт, від якого в захваті Єлизавета ІІ. Вона є прихильником футболу та вболіває за англійський "Арсенал".

Також Її Величність має чимало тварин у королівському зоопарку. Зокрема, 2 слони, кілька лінивців, ягуара та великих черепах. Проте найбільше захвату у Єлизавети ІІ викликають собаки породи коргі. Першу тварину вона отримала на 18-річчя від батька, тому нещодавня звістка про смерть останнього домашнього улюбленця королеви засмутила британців.

Всіх тварин та подарунки від світових лідерів Єлизавета ІІ декларує та оприлюднює цю інформацію на офіційному сайті Букінгемського палацу.

Почуття гумору

Попри вкрай відповідальну роботу Єлизавета ІІ не скаржиться на відсутність почуття гумору. За словами її охоронця, під час зустрічі із захопленими туристами, які її не впізнали, Єлизавета ІІ сказала: "Я ніколи не бачила королеви. Але він (вказала на свого охоронця, – ред.) її знає".

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Дотепна і стильна, чарівна та строга, виважена і мудра – ось такою є королева Великобританії. Єлизавета ІІ ніколи не приймає поспішних рішень, із задоволенням зустрічається зі світовими лідерами та одна з небагатьох, хто зумів зберегти монархію у ХХІ столітті.