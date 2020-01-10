Єлизавета ІІ екстрено зібрала представників монархії на нараду: про що говорили в палаці

Мабуть, 2020 рік стане одним із найскладніших для королеви Єлизавети ІІ. Все тому, що нове десятиліття почалось з суперечливих новин про відсутність принца Гаррі та Меган Маркл на сімейних зустрічах та їхнього відокремлення від родини. Саме тому Її Величність екстрено скликала нащадків на особливу нараду.

Як повідомляє ВВС з посиланням на свого королівського кореспондента Ніколаса Вітчела, представники монархії були шоковані рішенням принца Гаррі та Меган Маркл відійти від королівської родини та жити на дві країни. Але Єлизавета ІІ не має наміру відступати і прагне будь-якою ціною вберегти репутацію Букінгемського палацу. Офіційно вже заявили, що з герцогами Сассекськиими ведуться перемовини, а інсайдери стверджують, що королева дізналась про рішення нащадка з мережі.

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Відтак на день народження Кейт Міддлтон, 9 січня, Єлизавета ІІ влаштувала не святковий прийом. До своєї резиденції вона закликала нащадків, з якими обговорила стратегію вирішення цієї ситуації.

Королева зустрілася з чотирма королівськими дворами – Букінгемським і Кенсінгтонським палацами, Кларенс-гаусом і командою Сассекса і доручила їм придумати реальну майбутню роль для герцогів Сассекському упродовж декількох днів, а не тижнів,

– розповіла кореспондентка Ребекка Інгліш.

У мережу потрапили перші фото, на яких видно, як Кейт Міддлтон та її батьки приїхали до резиденції Єлизавети ІІ.



Кейт Міддлтон біля палацу Єлизавети ІІ / Getty Images

Інсайдери не приховують: королева Єлизавета ІІ розгнівана через поведінку внука та його обраниці. Однак Її Величність не має наміру показувати свої емоції, натомість вже допомагає принцу Гаррі та Меган Маркл знайти справу в королівській родині, яка б допомогла їм зберегти титул герцогів.

"Вони хочуть спробувати зайнятися чимось іншим, і сім'я сповнена рішучості допомогти їм зробити все можливе", – додали інсайдери.

Що відомо про заяву принца Гаррі та Меган?Одразу після різдвяно-новорічних свят герцоги Сассекські оголосили, що складають свої королівські обов'язки. Сталось це 8 січня напередодні дня народження Кейт Міддлтон. Принц Гаррі та Меган Маркл пояснили громадськості, що прагнуть працювати на себе, а не жити на податки громадян Великої Британії. Окрім цього, вони мають намір запустити благодійну програму та надалі підтримувати проєкти, що були під їхнім патронажем. На це вже відреагував Букінгемський палац. В офіційній заяві йдеться, що з принцом Гаррі та Меган Маркл ведуться перемовини.