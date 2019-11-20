Єлизавета ІІ і принц Філіп святкують 72 річницю весілля: історія кохання королівської пари

Одна з найвідоміших та наймогутніших пар у британській історії сьогодні, 20 листопада, святкує 72 річницю з дня одруження. Королівське подружжя, Її Величність Єлизавета ІІ та принц Філіп, герцог Единбурзький, цього ж дня у 1947 році поклялися один одному у коханні та вірності. Після цього їм довелося чимало пройти разом, аби називатися зразковою парою. Тож, історію їхнього кохання читайте далі.

Про Єлизавету ІІ

Елізабет Александра Мері Віндзор (Єлизавета ІІ) народилася у королівській сім'ї 21 квітня 1926 року. Однак тоді ні вона, ні її батьки не підозрювали, що у майбутньому маленька Лілібет перетвориться у могутнього монарха, адже шанси сходження на престол були доволі низькими. Але її дядько Едуард VIII приблизив до неї таку можливість. Він віддав перевагу коханій жінці та забороненому почуттю, а не величній короні. Тому у 1936 році королем Великобританії став батько Єлизавети Георг VI.



Єлизавета ІІ в юності / Insider

Про принца Філіпа

Щодо її майбутнього чоловіка Філіпа, який при народженні у 1921 році отримав титули принца грецького і данського, то він теж не підозрював, які сюрпризи для нього готує доля. Коли йому було 2 роки, його сім'я була вигнана з Греції і тікала у Францію. Після цього його рід збіднів, а він мешкав то у Парижі, то в Лондоні, вчився у Німеччині, а пізніше у Шотландії.



Принц Філіп в молодості / Cosmopolitan

Зустріч, яка змінила все

У 1939 році батько Єлизавети разом з нею, її матір'ю та сестрою приїхали з офіційним візитом до Дартмута. У тому ж містечку протягом двох років у військово-морському коледжі навчався юний Філіп. І під час візиту королівської сім'ї всі зірки посприяли його зустрічі з принцесою Єлизаветою.

У Дартмуті монаршу родину повинні були супроводжувати кадети, проте всі вони одночасно підхопили епідемічний паротит (свинку). Саме тому таку важливу місію довірили молодим морякам, у списку яких був високий, широкоплечий, синьоокий, світловолосий Філіп. Він одразу ж підкорив серце завидної британської нареченої. Інколи вони обідали разом, про що їхня ексгувернантка Маріон Кроуфорд написала в своїх мемуарах після завершення служби. А також вона зізналася, що принцеса Єлизавета сором'язливо та навіть дещо збентежено розпитувала Філіпа про його улюблену їжу, захоплювалася його апетитом і відмічала його гострі жарти.

Після цього юні закохані почали тісно спілкуватися, листуватися і частіше бачитися. І, незважаючи на те, що Єлизаветі було лише 14 років, вона чітко заявила, що хоче, аби її 19-річний друг і далекий родич по прапрабабусі став її чоловіком. Після такої новини при палаці перешіптувалися про "веселий" норов Філіпа, а також про те, що він не найкраща кандидатура для Лілібет, але проти її почуттів та слова не пішов навіть її батько-король.

З цього і розпочалася їхня історія кохання.



Єлизавета ІІ і Філіп в молодості / Yahoo

Кохання, яке продовжилося у пишному весіллі та 72 роках спільного життя

На тумбі поруч з ліжком Єлизавети стояла рамка зі світлиною Філіпа і його листи. А сам юнак, який мріяв про кар'єру моряка, щоразу на канікулах навідувався до Лондона, а у 1943 році навіть провів Різдво в компанії королівської сім'ї у Віндзорському замку. Також деякий час він провів на фронті, воюючи у Другій світовій війні. А вже через рік після повернення, у 1946, він попросив руки і серця Єлизавети, проте офіційно про заручини стало відомо 10 липня 1947 року. Ходять чутки, що її батько Георг поставив умову – про заручини його доньки потрібно було оголосити лише тоді, коли їй виповниться 21 рік.

Для того, щоб одружитися з майбутньою королевою Філіпу довелося відмовитися від всіх раніше отриманих титулів, а також змінити конфесію – з православного християнина він перейшов в англіканство. Напередодні весілля майбутній зять королівської сім'ї отримав від батька Єлизавети титули герцога Единбургського, графа Меріонетського і барона Гринвіцького.

Подейкують, що, як кожна дівчина, тим паче принцеса, старша донька короля Великобританії мріяла про пишне весілля, однак насправді таке святкування були вигідне не лише їй, але й британцям, які оговтувалися після війни.

До 20 листопада фанати готувалися як до державного свята. Тому, коли день весілля настав, за трансляцією слідкувало понад 20 мільйонів радіослухачів та 2,5 тисячі гостей чекали на наречену у Вестмінстерському абатстві.



День весілля Єлизавети ІІ та принца Філіпа / BBC

Єлизавета вийшла до гостей в унікальній розкішній сукні з китайського шовку кольору слонової кістки. По всій довжині, починаючи від корсету і закінчуючи низом спідниці, плаття було декороване кристалами та перлинами, а також розшите квітами апельсинового дерева та ліліями.

Робота над весільною сукнею Єлизавети тривала близько двох місяців. Під керівництвом британського модельєра Нормана Гартнелла працювало 25 швей та 10 вишивальниць. Позаду нареченої простягався довгий чотириметровий шлейф, а в руках вона тримала букет з орхідей та мирту, який у королівському саду вирощували спеціально до весілля королеви Вікторії ще у 1840 році.



Весілля Єлизавети ІІ і Філіпа / Vogue

Голову королівської нареченої прикрашала діамантова тіара та фата, а на пальці Єлизавети красувався перстень з платини та з дорогоцінним каменем, який, до слова, був витягнутий з діадеми матері Філіпа, яку вона одягала на своє весілля.

На шиї доньки короля Великобританії було два намиста з перлин під назвою "Королева Анна" та "Королева Кароліна", які вона обожнює до сьогодні і майже завжди одягає на офіційні заходи.



Весілля Єлизавети ІІ і Філіпа / Vogue

Під час вінчання у Вестмінстерському абатстві Єлизавета промовила традиційну клятву, у якій не відмовилася від обіцянки коритися своєму чоловікові. Такий жест неабияк здивував шанувальників, адже їй належало стати королевою і коритися їй повинен її чоловік, проте вона вирішила жити по-іншому.

Що цікаво, над створенням весільного торта Єлизавети та Філіпа працював мало не весь світ, адже для його створення знадобилися сухофрукти, мука, цукор та ром. А, оскільки Великобританія тільки оговтувалася від війни, навіть королівську сім'ю застала невелика криза, тому піддані на той час країни Сполученого Королівства допомагали королю Георгу VI у підготовці. Так, з Австралії до палацу доставили фрукти та сухофрукти, з Канади – муку, з Нової Зеландії – масло, а з Ямайки – ром. Чоритирирівневий розкішний торт прикрашали живі квіти та герб королівського подружжя.



Весільний торт Єлизавети ІІ і Філіпа / Reddit

Після шлюбу в соборі новоспечене подружжя відправилося на традиційну фотосесію в палаці, проте на фото Єлизавета постала без свого весільного букета, що виглядало доволі смішно на фоні подруг нареченої з квітами. Річ у тім, що один з прислуг залишив її букет в прохолодній кімнаті резиденції, а пізніше забув, у якій саме.



Єлизавета ІІ без весільного букета / BBC

Після пишного весілля сукню Єлизавети провезли містами Англії, аби всі, хто не мав змоги приїхати до Лондона, змогли побачити її розкішне вбрання.



Єлизавета ІІ відвідала виставку, створену з нагоди її 60 річниці весілля з Філіпом. Один із експонатів – її весільна сукня / BBC

Перші роки шлюбу

Одразу ж після одруження Філіп та Єлизавета відправилися у медовий місяць, а після цього приступили до виконання королівських обов'язків. Вони відвідували всі світські заходи, кінні перегони і навіть бали та танці, де не було королівських персон. Саме тоді між британцями ширилися чутки, мовляв, новоспечений член королівської сім'ї таки має "веселу" вдачу і не дотримується вірності Єлизаветі. Однак у 1948 році у них народився первісток – принц Чарльз, а в 1950 – принцеса Анна. Після появи дітей чутки про зради Філіпа одразу розвіялися.

А в 1950-х батько Лілібет занедужав, тому вона почала брати активну участь у політичному житті держави. Однак про неї говорили не лише як про майбутню королеву Великобританії, але й як про главу сім’ї, адже прийняття будь-яких рішень завжди були лише за нею. З Філіпом Єлизавета радилася вкрай рідко, а якщо бути точним, то майже ніколи. Подейкують, його короткочасні і несерйозні романи на стороні зав'язувалися через залізний характер дружини, а також через те, що йому доводилося завжди бути її тінню.

У 1952 році батько Єлизавети помер, тому вона автоматично стала королевою Великої Британії та Співдружності Націй, а це означало, що на її плечі впало куди більше відповідальності та обов'язків. Саме через свій статус їй не личило показувати на публіку непорозуміння у сім'ї, тому всі труднощі їй з Філіпом судилося пройти наодинці. Однак той факт, що він почав все більше часу проводити подалі від дружини приховати було складно.



Коронація Єлизавети ІІ / BBC

Але з часом королівському подружжю вдалося порозумітися і відновити ту гармонію, яка була між ними під час листування. Однак, попри бажання мати велику сім'ю, Єлизаветі ІІ довелося більше часу приділяти своїм обов'язкам і налагоджувати політичну роботу. Тому третя дитина у королівської пари народилася аж через 10 років – у 1960 році на світ з'явився принц Ендрю, а ще через чотири роки, у 1964, принц Едвард.



Молоді Єлизавета ІІ і Філіп разом з дітьми / The Daily Telegraph



Єлизавета ІІ з принцом Філіпом та дітьми / CheatSheet

Секрет довгого і щасливого шлюбу

Станом на сьогодні, 20 листопада 2019 року, принц Філіп і Єлизавета ІІ вважаються зразковим і найстарішим за весь час існування монархії подружжям. У 1997 році, коли вони відсвяткували золоту річницю шлюбу, Єлизавета ІІ присвятила чоловікові зворушливу промову, у якій зазначила, що за весь цей час він був її головною підтримкою і опорою. А він у свою чергу додав якось, що його основною місією у житті було ніколи не підводити королеву. Проте їхній екссекретар заявив, що лише Філіп ставився до Її Величності Єлизавети ІІ як до звичайної людини.