Єлизавета ІІ не дивиться серіал "Корона": біограф королеви назвав причину

Британська королева Єлизавета ІІ не хоче дивитись популярний у всьому світі серіал "Корона", знятий на основі її біографії. Її Величність вважає, що кінострічка занадто реалістично змальовує життя королівської родини.

Під час спілкування з акторкою Олівією Колман, яка зіграла британського монарха у третьому сезоні "Корони", принц Філіп заявив, що не дивиться кінострічку. Чоловік Єлизавети ІІ натякнув, що ніхто з представників Кенсінгтонського палацу не є прихильником серіалу, бо це смішно дивитись вигадану історію про життя в палаці. Однак історичний консультант серіалу "Корона" та біограф королівської сім'ї Роберт Лейсі переконаний, що кінострічка просто надто реалістична, тому й не отримала схвалення у королеви, передає The Daily Mail.

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Я б сказав, що "Корона" у своїх зйомках підійшла дуже близько до реального життя... Звичайно, це не документальний фільм, але над ним працює величезна команда історичних дослідників, які ретельно вивчають кожну деталь біографії всіх членів королівської родини,

– розповів Роберт Лейсі.

Біограф припустив, що чимало членів королівської родини стежать за розвитком подій у серіалі. Як переконаний Роберт Лейсі, королівська родина не хоче це розголошувати, щоб екранізовані персонажі не впливали на їхній імідж серед британців.

Що відомо про серіал "Корона"?

Перший сезон популярної кінострічки з'явився у 2016 році та отримав шалену популярність. "Корона" розповідає історію життя королівської родини всередині ХХ століття. Серіал отримав чимало міжнародних відзнак, зокрема, акторка Клер Фой здобула "Золотий глобус" та премію Гільдії кіноакторів, а дебютний сезон виборов перемогу в номінації "Найкращий драматичний серіал".

17 листопада 2019 року стрімінгова компанія Netflix презентує третій сезон "Корони". Він стане одним із найдраматичніших, адже у серіалі глядачі побачать один з найскладніших етапів життя королівської родини. Страйки шахтарів, суперництво Її Величності з сестрою, сімейний конфлікт та святкування у 1977 році срібного ювілею правління – саме такі події увійдуть до нових серій.

У жовтні2019-го у мережі з'явився перший трейлер серіалу. Згідно з ним, сестру королеви принцесу Маргарет зіграє Хелена Бонем Картер, Маргарет Тетчер – Джилліан Андерсон, а принцесу Діану – актриса Емма Коррін. Головні ролі принца Філіпа та Єлизавети ІІ дістались акторам Тобайасу Мензісу та Олівії Колман.

Дивіться трейлер до третього сезону серіалу "Корона": відео