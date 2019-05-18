Єлизавета II обрала яскравий образ кольору фуксії на весілля своєї племінниці: фото

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Єлизавета II на весіллі леді Габріелли Вінздор
Єлизавета II на весіллі леді Габріелли Вінздор / www.gettyimages.com

Королева Великобританії завжди вражає публіку своїми яскравими виходами. Якщо вірити західним ЗМІ, це для того, щоб невеличку за зростом Єлизавету II змогли побачити її шанувальники серед натовпу. Відтак, своєму фірмовому стилю вона не зрадила і на весіллі двоюрідної племінниці, леді Габріелли Вінздор, яка сьогодні пішла під вінець.

Весілля 37-річної леді Габріелли Віндзор та 44-річного Томаса Кінгстона відбулось у каплиці Святого Георга у Віндзорському замку, де раніше одружувалась Меган Маркл і принц Гаррі, а також принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк. На невеличкому весіллі зібрались лише найближчі родичі новоспеченого подружжя, відтак королева разом зі своїм чоловіком принцом Філіпом теж прибула на подію. 

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Єлизавета II на весіллі леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона / Getty Images

Для чергового виходу вона обрала чарівний образ кольору фуксії, що складався з твідового пальта нижче колін, квіткової сукні, капелюшка з квітковою аплікацією та білих рукавиць. Її look традиційно завершили чорні туфлі на низькому ходу і така ж сумочка, а перлові коралі з сережками та брошка відмінно доповнили образ. 93-річна Єлизавета II виглядала дуже ефектно і водночас стильно.


Єлизавета II на весіллі леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона / Getty Images

Варто додати, що окрім Єлизавети II і принца Філіпа на королівському весіллі також була сім'я Міддлтон, зокрема, Джеймс Міддлтон, який завітав на сімейну подію зі своєю коханою. Для Еліз Тівнт це був перший вихід разом з членами королівської родини.

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Королівське весілля Зіркові весілля Стиль і мода Мода Єлизавета II
Джерело: LifeStyle 24
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