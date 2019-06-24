Єлизавета ІІ особисто контролює приватне життя принца Гаррі та Меган Маркл, – ЗМІ

Вкотре переконуючись у непередбачуваності свого внука принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, Єлизавета ІІ вирішила самостійно контролювати усе, що відбувається у їхньому житті. Незалежності герцогів Сассекських не бути – Її Величність попіклується.

Раніше іноземні ЗМІ повідомляли про несподіваний, однак дуже почесний подарунок від королеви Єлизавета ІІ для Меган Маркл. А тепер у мережі шириться інформація про суворі рамки для свого внука та його дружини. Про це повідомляє британське видання Express.

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У джерелі зазначається, що відокремлення Меган Маркл та принца Гаррі від Кенсінгтонського палацу – ідея Її Величності. А все для того, аби вони поселилися в особняку неподалік і вона мала змогу контролювати їхні дії. У джерелі зазначається, що незалежність, яку так хочуть отримати герцоги Сассекські, їм не отримати, а Єлизавета ІІ пильно стежить за їхньою діяльністю і не дозволить їм чинити проти королівських правил.

Намір полягає в тому, щоб забезпечити грамотну роботу. Те, що роблять Меган і Гаррі має координуватися діями всіх членів сім'ї. Саме тому не буде незалежного королівства "Фрогмор",

– зазначив інсайдер.