Єлизавета ІІ особисто контролює приватне життя принца Гаррі та Меган Маркл, – ЗМІ

399 Читать новость на русском
Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ

Вкотре переконуючись у непередбачуваності свого внука принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, Єлизавета ІІ вирішила самостійно контролювати усе, що відбувається у їхньому житті. Незалежності герцогів Сассекських не бути – Її Величність попіклується.

Раніше іноземні ЗМІ повідомляли про несподіваний, однак дуже почесний подарунок від королеви Єлизавета ІІ для Меган Маркл. А тепер у мережі шириться інформація про суворі рамки для свого внука та його дружини. Про це повідомляє британське видання Express.

Читайте також: Кейт Міддлтон і принц Вільям відокремили принца Гаррі і Меган Маркл від свого благодійного фонду

У джерелі зазначається, що відокремлення Меган Маркл та принца Гаррі від Кенсінгтонського палацу – ідея Її Величності. А все для того, аби вони поселилися в особняку неподалік і вона мала змогу контролювати їхні дії. У джерелі зазначається, що незалежність, яку так хочуть отримати герцоги Сассекські, їм не отримати, а Єлизавета ІІ пильно стежить за їхньою діяльністю і не дозволить їм чинити проти королівських правил.

Намір полягає в тому, щоб забезпечити грамотну роботу. Те, що роблять Меган і Гаррі має координуватися діями всіх членів сім'ї. Саме тому не буде незалежного королівства "Фрогмор",
– зазначив інсайдер.

blog_ava
Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
сьогодні
69377
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Єлизавета II Меган Маркл Принц Гаррі
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
сьогодні 20:04 Що робити, якщо авіакомпанія загубила ваш багаж: покрокова інструкція
Альона Захарова 174
Голос Діти 5 сезон 5 випуск вокальні бої: хто покинув проект
сьогодні 01:05 Голос Діти 5 сезон 5 випуск вокальні бої: хто покинув проект
602
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
22 червня 12:58 Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
8424
Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
22 червня 12:01 Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
1137
Меріл Стріп – 70! Топ-4 життєві позиції від легенди кіно
22 червня 11:04 Меріл Стріп – 70! Топ-4 життєві позиції від легенди кіно
Юлія Девда 1323
Новини
Більше новин
Залиште відгук