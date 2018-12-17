Подарунок до Різдва: Єлизавета ІІ нагородить Меган Маркл довгоочікуваним званням

Королева Великобританії готується назначити дружину принца Гаррі королівським патроном. Офіційно про її відповідальність за певні галузі буде оголошено на початку наступного року.

Англійські ЗМІ повідомляють, що Її Величність королева Єлизавета ІІ має намір із початку наступного року назначити вагітну Меган Маркл королівським патроном. Під цим званням ховається чимала відповідальність, однак його почесність і статусність все ж переважає.

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Які саме галузі довірять протегувати герцогині Сассекській поки що невідомо. Однак деякі припущення у західних ЗМІ вже є. Ймовірно, 37-річна Меган Маркл відповідатиме за ті сфери, до яких здавна проявляє інтерес. До слова, у списку її зацікавлень фемінізм, освіта та мистецтво.



Меган Маркл / Getty Images

Королівська сім’я також підтримує благодійні фонди, військові асоціації, медичні, освітні та спортивні установи. До 2016 року королева Єлизавета була покровителем більше, ніж 600 організацій, однак передала свої повноваження іншим членам родини.

До слова, Кейт Міддлтон отримала статус королівського патрона через рік після весілля з принцом Вільямом. Зараз вона відповідає за Королівський коледж акушерів і гінекологів, благодійну організацію, музей та інші фонди.