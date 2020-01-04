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Єлизавета II показала спільне фото з трьома спадкоємцями

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Єлизавета II показала спільне фото з трьома спадкоємцями / Instagram / @theroyalfamily

На офіційній сторінці королівської британської сім'ї у соціальних мережах з'явилося фото, яке, безумовно, стане історичним. На новій святковій листівці королева Єлизавета II знята з трьома спадкоємцями престолу – принцом Чарльзом, принцом Вільямом і принцом Джорджем.

Фото з чотирма поколіннями королівської сім'ї, заявилося на сторінці The Royal Family в інстаграмі. Автором знімка став фотограф Рональд Маккечні.

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З новим роком! Новий портрет королеви і принца Уельського, герцога Кембриджського і принца Джорджа був випущений на честь початку нового десятиліття. Бажаємо всім нашим підписникам щасливого і здорового 2020 року!
– йдеться у підписі.

Як відомо, світлина була зроблена напередодні католицького Різдва, коли Єлизавета II зі своїми трьома спадкоємцями – принцом Чарльзом, Вільямом і Джорджем – готувала пудинги в рамках благодійної акції королівського британського легіону "Разом в Різдво". Британська сім'я спекла один із 99 десертів, які відправили у військові частини Великобританії та країн Співдружності націй.

 

Додамо, що схоже фото з'являється лише вдруге в історії. Раніше у 2016 році Маккечні також сфотографував британську королеву з сином принцом Чарльзом, онуком і правнуком. Але тоді принцу Джорджу було лише два роки. У коментарях до нового портрету шанувальники помітили, як підріс старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон.


Єлизавета II показала спільне фото з трьома спадкоємцями / Instagram / @theroyalfamily

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Королівська сім'я Єлизавета II Принц Вільям Новини LifeStyle LifeStyle
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