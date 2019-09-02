Єлизавета II "потролила" американських туристів, які не впізнали її на вулиці: подробиці курйозу
Британська королева Єлизавета II у свої 93 роки вражає не лише яскравим стилем, а й почуттям гумору. Наразі головна представниця королівської сім'ї проводить час у шотландському замку Балморал. Днями під час прогулянки у неї трапилася дуже курйозна ситуація.
Королева Єлизавета II пішла на прогулянку біля замку. Для неофіційних виходів вона часто одягає звичайний одяг і хустку на голову. Коли бабуся принців Вільяма і Чарльза гуляла разом зі своїм охоронцем Річардом Гріффіном, до них підійшла група американських туристів. Про це пише британське видання Express.
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Туристи з США поцікавилися у британської королеви, чи вона часом не місцева.
"Так, у мене тут дім поблизу", – сказала Єлизавета II.
Єлизавета II / Getty Images
Після цього американці із захватом спитали, чи можливо зустріти тут когось із королівської родини, а також чи вона сама бачила монархів. Королева вирішила пожартувати з туристів і кумедно їм відповіла.
"Я – ні, але цей полісмен бачив", – зазначила Єлизавета II і показала на свого охоронця.
Єлизавета II / Getty Images
Додамо, що у джерелі не йдеться, чи американці таки зрозуміли у результаті, що їм пощастило говорити з британською королевою.