Єлизавета II "потролила" американських туристів, які не впізнали її на вулиці: подробиці курйозу

2573 Читать новость на русском
Єлизавета II
Єлизавета II / www.gettyimages.com

Британська королева Єлизавета II у свої 93 роки вражає не лише яскравим стилем, а й почуттям гумору. Наразі головна представниця королівської сім'ї проводить час у шотландському замку Балморал. Днями під час прогулянки у неї трапилася дуже курйозна ситуація.

Королева Єлизавета II пішла на прогулянку біля замку. Для неофіційних виходів вона часто одягає звичайний одяг і хустку на голову. Коли бабуся принців Вільяма і Чарльза гуляла разом зі своїм охоронцем Річардом Гріффіном, до них підійшла група американських туристів. Про це пише британське видання Express.

Читайте також: Готується до трону: з'явився доказ про близький зв'язок між Кейт Міддлтон і Єлизаветою II

Туристи з США поцікавилися у британської королеви, чи вона часом не місцева.

"Так, у мене тут дім поблизу", – сказала Єлизавета II. 

Єлизавета II
Єлизавета II / Getty Images

Після цього американці із захватом спитали, чи можливо зустріти тут когось із королівської родини, а також чи вона сама бачила  монархів. Королева вирішила пожартувати з туристів і кумедно їм відповіла.

"Я – ні, але цей полісмен бачив", – зазначила Єлизавета II і показала на свого охоронця.

Єлизавета II
​Єлизавета II / Getty Images

Додамо, що у джерелі не йдеться, чи американці таки зрозуміли у результаті, що їм пощастило говорити з британською королевою.

blog_ava
5 фільмів з Кіану Рівзом, які слід подивитися кожному
сьогодні
5690
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Єлизавета II Курйозні новини
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 фільмів з Кіану Рівзом, які слід подивитися кожному
сьогодні 12:22 5 фільмів з Кіану Рівзом, які слід подивитися кожному
5689
"Гра в хованки": фільм про воістину кошмарне весілля
1 вересня 13:30 "Гра в хованки": фільм про воістину кошмарне весілля
Юлія Ліпенцева 802
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
1 вересня 12:34 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
1407
Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
31 серпня 17:25 Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
1562
Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
31 серпня 14:23 Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії
Юлія Михайлова 11034
Новини
Більше новин
Залиште відгук