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Єлизавета II позбавила принца Гаррі та Меган Маркл улюбленої місії, – ЗМІ

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Принц Гаррі і Меган Маркл в Новій Зеландії / www.gettyimages.in

Після ухваленого Єлизаветою II рішення принца Гаррі та Меган Маркл відійти від частини королівських обов’язків та переїхати в Канаду, стало відомо, що тепер внук королеви та його дружина більше не зможуть бути послами молоді країн Співдружності.

Згідно з інформацією видання TMZ, Її величність позбавила герцогів Сассекських такої місії, незважаючи на те, що вони її особливо любили та старались всіляко підтримувати. Навіть на весільній сукні Меган Маркл у 2018 році було вручну вишито 53 квітки, які символізували країни Співдружності.

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Ще перед весіллям з американкою принца Гаррі бабуся-королева призначила послом молоді Співдружності, після чого обов’язки були розділені із Меган Маркл. В їхні завдання входило налагодження відносин між молодими людьми і лідерами Співдружності і залучення їх до вирішення соціальних, економічних та екологічних питань. Але після такого рішення Єлизавети II, за інформацією ЗМІ, Меган Маркл та принц Гаррі дуже засмутились, адже це була їхня найулюбленіша робота.

 

Додамо, що наслідки відходу королівського подружжя від справ сім’ї вже їх наздогнали. Днями у ЗМІ стало відомо, що 90 тисяч жителів Канади підписали петицію про те, щоб Меган Маркл і принц Гаррі не отримували фінансову допомогу від країни, в якій наразі живуть. Люди зізнались, що не проти того, щоб принц Гаррі, Меган Маркл та їхній 8-місячний син Арчі там проживали, однак виділяти на це державні кошти – неправильно. І хоча голова федерації платників податків Аарон Вудрік у Канаді вже встиг прокоментувати інцидент, зазначивши, що петицію підписали тільки 0,2% населення країни, однаково більшість канадців підтримують цю думку за результатами опитування.

Що відомо про відхід Меган та Гаррі від королівської сім'ї?

8 січня принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про те, що мають намір скласи деякі королівські повноваження та жити на дві країни – Велику Британію та Канаду. Вони заявили, що хочуть бути фінансово незалежними, створити благодійний фонд, але всіляко підтримуватимуть королеву у її рішеннях та призначеннях. Така новина приголомшила як громадськість, так і ЗМІ та саму королеву, яка дізналась про рішення внука лише через соціальні мережі, а не в попередньому узгодженні, як це прийнято. Згодом була опублікована заява від Єлизавети II, де вона попередила, що наразі всі питання з герцогами Сассекськими узгоджуються. Після термінової сімейної наради королева вирішила погодитись із рішенням Гаррі та Меган, але в одній з умов попросила повернути всі кошти, які були спрямовані не ремонт їхнього маєтку – Фрогмор-хауз.

В цей же час Меган Маркл з сином вже перебувала у Канаді, а принц Гаррі згодом прилетів до неї. У мережі почались ширити чутки про таємну співпрацю Меган зі студією Disney, про її намір піти в модну індустрію і те, що вона готується дати резонансне інтерв'ю відомій американський телеведучій Еллен Дедженерес. Щодо принца Гаррі, то він начебто претендує на престижну роботу в Канаді. Додамо, що Єлизавета II вирішила не позбавляти внука та його дружину титулів герцогів Сассекських, але тепер до них не можна звертатись на "Королівська Високість" і принц Гаррі більше немає королівських військових звань.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меган Маркл Принц Гаррі Королівська сім'я Єлизавета II
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