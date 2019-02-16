Єлизавета ІІ приголомшила яскравим весняним образом на урочистому заході: фото

Тривалі різдвяні канікули королеви Великобританії Єлизавети ІІ закінчились. Відтак Її Величність поринула у роботу та взяла участь у кількох урочистих заходах.

Так, королева Єлизавета ІІ стала запрошеною гостею на урочистому відзначенні 100-річчя Центру урядового зв'язку в Лондоні. Ця організація є об'єднанням спецслужб, які відповідають за розвідку та захист інформації британського уряду та армії.

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На знакову подію Її Величність прибула у стильному весняному вбранні. Єлизавета ІІ постала перед британцями у яскравому синьому пальті та капелюшку із зеленим пір'ям. З-під верхнього одягу виднілась сукня, підібрана в тон до одягу.

Британська королева не порушила своїх традицій, відтак підібрала до образу маленьку чорну сумочку, рукавиці та прикраси з перлинками. Взуття на стійких підборах та брошка завершили її приголомшливий look.



Королева Єлизавета ІІ у Лондоні / Getty Images



Єлизавета ІІ на урочистому заході / Getty Images

У мережі прихильники Її Величності були трішки занепокоєні цим виходом королеви. Люди звернули увагу, що Єлизавета ІІ дещо схудла, адже її вбрання на деяких фото було досить вільним. Окрім цього, вони звернули увагу на міміку монарха: глава Букінгемського палацу дещо змарніла та на окремих знімках виглядала втомленою.



Королева Єлизавета ІІ / Getty Images



Її Величність Єлизавета ІІ на святкуванні / Getty Images

Варто зазначити, що королева Єлизавета ІІ не поспішає передавати свій трон. 95-річна монарх досі виконує свої обов'язки та ретельно береже одвічні королівські традиції. Одна із них – активні відвідини світських заходів.