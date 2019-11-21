Єлизавета ІІ приміряла стильний рожевий костюм для урочистої події: фото

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Єлизавета ІІ у стильному костюмі / www.gettyimages.com

Королева Єлизавета ІІ не припиняє зачаровувати громадськість своїми публічними виходами. Днями Її Величність стала запрошеною гостею на урочистій події у Лондоні, де постала у стильному рожевому костюмі.

93-річна Єлизавета ІІ не припиняє вражати своїх прихильників активною участю у світських та офіційних заходах. Її Величність поки не маю наміру передавати трон, відтак із задоволенням виконує свої обов'язки. Та навіть річниця весілля з принцом Філіпом не стала королеві на заваді. В особливий день, 20 листопада, Єлизавета ІІ прийшла на вручення премій Chatham House Prize, чим неабияк здивувала британців.

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Відомо, що церемонія пройшла в Королівському інституті міжнародних відносин, що у Лондоні. Відтак Її Величність не змогла пропустити подію та стала головною гостею вечора. 

Для свого виходу Єлизавета ІІ підібрала світло-рожевий костюм, який складався із піджака на ґудзиках і спідниці прямого крою. Замість класичних білих рукавичок британська королева підібрала нюдові, які чудово підійшли до її вбрання. Не відмовилась монарх і від традиційних аксесуарів – символічної брошки з фіолетовим каменем та маленькими діамантами і чорної сумки. Взуття на стійких підборах завершили елегантний look Єлизавети ІІ. 

Чарівна Єлизавета ІІ
Чарівна Єлизавета ІІ / Getty Images

Єлизавета ІІ на урочистій події у Лондоні
Єлизавета ІІ на урочистій події у Лондоні / Getty Images

Цікаво, що зазвичай Єлизавета ІІ не боїться експериментувати із кольорами. Її Величність і в 93 роки постає перед громадськістю у костюмах чи пальтах ледь не всіх кольорів веселки. Ймовірно, таким чином королева виконує настанову своєї матері, яка змалку вчила її, що монарх повинен ефектно виділятись у натовпі. Та навіть світле вбрання, яке, до прикладу, Єлизавета ІІ продемонструвала на урочистій церемонії у Лондоні, привернуло увагу всіх гостей Chatham House Prize.

Яскраві образи королеви Єлизавети ІІ
Яскраві образи королеви Єлизавети ІІ / Pinterest

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Єлизавета II
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