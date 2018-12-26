Єлизавета II привітала британців з Різдвом: у мережі з'явилося відео

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Єлизавета II
Єлизавета II / Twitter / @The Royal Family

Королева Великобританії Єлизавета ІІ традиційно напередодні католицького Різдва привітала британців зі святом у своїй щорічній промові.

Офіційне відео промови британської королеви з'явилось на сторінці королівської родини у Facebook. 

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Запис різдвяної промови, яку написала Єлизавета особисто  і нікому не давала редагувати, відбувався у білій вітальні в Букінгемському палаці. 

Що цікаво, традиційно на столі поруч із нею стоять фотографії у рамках з королівською сім'єю.  На одному з них зображена сама Єлизавета у 1948 році з її чоловіком королем Філіпом і маленьким принцом Чарльзом.

Також на іншому знімку зображені принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз, принц Гаррі і Меган Маркл, принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми.

Єлизавета II
Королева Єлизавета ІІ на урочистій промові у 2018 році / Twitter / @The Royal Family


Знімок на столі королеви під час святкової промови / Скріншот

За 2018 рік у королівській сім’ї трапилось чимало нового. Її внук Гаррі одружився з Меган Маркл, яка одразу завагітніла, восени онука принцеса Євгенія вийшла заміж, у принца Вільяма народився третій син принц Луї і ще багато приємних новин. Королева Єлизавета підібрала вдалі слова, щоб підкреслити пройдешній рік. У своєму посланні Її Величність наголосила про ті потрібні речі в житті, з яких вона набирається сил і натхнення.


Королева Єлизавета II з чоловіком королем Філіпом і принцом Чарльзом у 1948 році

Дивіться відео: передріздвяна промова Єлизавети ІІ

Зазначимо, що торік під час запису передріздвяної промови на столі поруч з Її Величністю стояло декілька світлин, на яких були її правнуки принцеса Шарлотта і принц Джордж, весільне фото Єлизавети ІІ і короля Філіпа і один із нових знімків королівського подружжя.


Королева Єлизавета ІІ на урочистій промові у 2017 році / Скріншот

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Міддлтон Різдво Єлизавета II Меган Маркл Великобританія
Джерело: 24 канал
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