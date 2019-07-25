Єлизавета II призначила Бориса Джонсона прем'єр-міністром Великобританії: промовисті фото

Королева Великобританії, згідно з традицією, прийняла відставку екс-прем'єр-міністра Терези Мей та офіційно призначила на посаду нового посадовця – Бориса Джонсона. Майже годину кабінет міністрів країни був без свого очільника.

Аудієнція відбулась в Букінгемському палаці 24 липня, де спочатку на зустріч прибула Тереза Мей зі своїм чоловіком Філіпом. Єлизавета II прийняла відставку Терези Мей, після чого політикиня покинула палац. Для події вона одягнула лаконічний синій костюм з масивним кольє на шиї, а завершила образ туфлями kitten heels з леопардовим принтом.

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Тереза Мей поряд з чоловіком востаннє виголосила промову біля будинку прем'єр міністра / Getty Images



Тереза Мей прибула на аудієнцію до Єлизавети II в Букінгемський палац / Getty Images

Після Терези Мей на аудієнцію до 93-річної королеви прибув Борис Джонсон, якого офіційно призначили на посаду. Його стиль та зачіску часто порівнюють з президентом США Дональдом Трампом: він теж любить костюми схожого крою та яскраві краватки. Однак цього разу він обрав темно-синій костюм з білою сорочкою і блакитною краваткою.

Щодо Її Величності, то для офіційних зустрічей вона обрала сукню кольору "тіфані" з квітковим принтом, намисто та сережки з перлів, сріблясту брошку і її улюблений золотистий годинник. Свій look вона завершила традиційною чорною сумочкою і туфлями на невисокому каблуку.



Єлизавета II офіційно призначила Бориса Джонсона на посаду прем'єр-міністра / Getty Images



Борис Джонсон вступив на посаду прем'єр-міністра Великобританії / Getty Images

Чому Єлизавета II окремо призначає прем'єр-міністра Великобританії?Однією з особливостей британської монархії є призначення королем чи королевою на посаду прем'єр-міністра. Після загального голосування на цю посаду він чи вона призначають нового очільника кабінету міністрів Великобританії. Зазвичай на таку посаду затверджують голову партії, в даному випадку – лідера консервативної партії, але монарх має право поставити на чолі уряду будь-яку іншу людину. Загалом, деякі прерогативи у Великобританії виконуються монархом номінально, за порадою прем'єр-міністра і Кабінету, до прикладу – розпускати парламент. Але згідно з парламентським звітом, "Корона не може вводити нові прерогативи". Це вже 13 прем'єр-міністр країни, якого призначила Єлизавета II за час свого правління.

Хто такий Борис Джонсон?

Британський політик і журналіст, член Консервативної партії, колишній глава МЗС Великої Британії та екс-мер Лондона. Джонсон – один з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС.



У 2001 році Джонсона обрали до Палати громад парламенту від виборчого округу Хенлі-на-Темзі. У 2003 році його призначили віце-президентом Консервативної партії Великої Британії. У 2004 році Джонсон став міністром культури у тіньовому кабінеті опозиції.

З усіх цих посад у Консервативній партії Джонсона було звільнено в листопаді 2004 року. Усе тому, що його звинуватили у брехні щодо позашлюбних зв'язків з однією із співробітниць у газеті The Spectator's. Хоча сам Джонсон ніколи не визнавав ці звинувачення. Однак з обранням нового лідера консерваторів Девіда Камерона Джонсона призначили міністром освіти тіньового кабінету опозиції. У 2008 році Джонсон став мером Лондона. Після цього був главою МЗС Британії, проте в 2018 році пішов у відставку.

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