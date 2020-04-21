Єлизавета II святкує день народження: світлі та темні сторінки біографії королеви

У далекому 1926 році саме цього дня на світ з'явилася Елізабет Александра Мері Віндзор, нині відома усьому світові як королева Єлизавета II. Проте насправді шанси стати 40-м монархом в історії Великобританії у Єлизавети були більш ніж примарними.

Що варто дізнатися про королеву Великобританії Єлизавету II – читайте в матеріалі 24 каналу.

Цікаво Чого ви могли не знати про королеву Єлизавету ІІ: вправний механік та дружина свого брата

• Малі шанси стати королевою •

У черзі за короною Єлизавета була третьою після батька та дядька. Проте дядько зрікся престолу, а батько передчасно помер. Тож у лютому 1952 році Єлизавету проголошують королевою. І це був справді історичний момент, адже коронацію вперше демонстрували по телебаченню.



Коронація Єлизавети II / Скриншот

• Міцний шлюб і родина •



За ці 68 років авторитет королеви залишається беззаперечним, а її родина слугує більшості прикладом для наслідування. Королева і її чоловік принц Філіп – вже 72 роки у шлюбі. Принцу Філіпу у червні виповниться 99 років. Їхньому старшому синові спадкоємцю престолу принцу Чарльзу – 72. Королева має 6 онуків і 8 правнуків.

Єлизавета II та принц Філіп у різні роки

• Коргі та вишукане вбрання •

А ще королева відома своєю любов'ю до собак породи коргі та до витонченого вбрання.

Розкішний гардероб Єлизавети ІІ: що одягає королева



Єлизавета II славиться розкішним гардеробом / Колаж 24 каналу

• Королеву намагалися вбити •

Але в її біографії були і неприємні сторінки. Королеву намагалися вбити. Це було під час параду у 1981 році. Тоді Єлизавета їхала верхи у складі процесії, коли пролунало 6 пострілів.

Згодом з'ясувалось, що постріли здійснив 17-річний безробітний хлопець Маркус Сарджент, його зброєю виявився стартовий пістолет, а стріляв він холостими. Суд засудив його до 5 років ув'язнення за державну зраду, але вийшов він вже через 3 роки.

Королеву намагалися вбити / Скриншоти

• Принцеса Діана •

Ще однією темною сторінкою, стало розлучення її сина принца Чарльза із принцесою Діаною, а згодом і її загибель в автокатастрофі. І хоч після смерті принцеси деякі британці з осудом говорили про холодні стосунки королеви з загиблою невісткою, її авторитет у країні залишався беззаперечним.



Принц Чарльз та принцеса Діана / Скриншот

• Спілкування з людьми •

Єлизавета ІІ стала одним з найулюбленіших монархів Британії. Її річниці правління і дні народження святкують усією країною. Попри постійну зайнятість, королева завжди радо спілкувалася з людьми. За 68 років на троні вона відповіла на понад 4 мільйони листів.

До теми Вперше за 68 років не буде святкового салюту з нагоди дня народження Єлизавети II

А ось публічні звернення Єлизавети до британської нації можна порахувати на пальцях. І днями вона лише вп'яте звернулась до людей, аби підтримати у час боротьби із коронавірусом.

Атрибути самодисципліни, спокою, доброзичливості, рішучості та почуття дружби все ще характеризують цю країну. Гордість тим, ким ми є – не є частиною нашого минулого. Це визначає наше сьогодення та наше майбутнє,

– заявила королева Великої Британії Єлизавета II.

Дивіться відео: Єлизавета II вп'яте звернулась до людей, аби підтримати у час боротьби із коронавірусом