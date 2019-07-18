Єлизавета ІІ у квітковій сукні відкрила виставку: серед експонатів – шкатулка з дитячими зубами

ЇЇ Величність Єлизавета ІІ, враховуючи свій статус, повинна бути однією з найстильніших персон Великобританії. І вона досить непогано виконує цю складну місію. 93-річний монарх засвітила яскраву і водночас скромну сукню з квітковим принтом на відкритті важливої виставки.

Черговий офіційно-культурний захід у стінах Букінгемського палацу традиційно відкрила королева Великобританії Єлизавета ІІ. Виставку на честь королеви Вікторії під назвою Queen Victoria's Palace відкрили з нагоди ювілею від дня її народження.

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У цьому році виповниться 200 років з того часу, коли прапрабабуся Єлизавети ІІ, яка потім стала правителькою Великобританії та Ірландії, народилася на світ. Тому ексклюзивна літня виставка стартувала у резиденції Її Величності.

Для відкриття заходу Єлизавета ІІ одягнула скромну сукню з літнім яскравим принтом. Дрібні квіти коралового кольору додали свіжості платтю пастельного відтінку. Образ королеви як завжди довершили дорогоцінні аксесуари: на шиї красувалося улюблене намисто, а у вухах – сережки з перлинами.



Єлизавета ІІ / Getty Images

Однак, попри відмінний образ королеви, варто звернути увагу і на експонати, які вона представила на виставці. Серед них є сукня, у якій її прапрабабуся Вікторія з'являлася на великому балу, а також її мантія з коронації. Проте найцікавішим екземпляром була шкатулка з дитячими зубами усіх дітей королеви Вікторії, а їх у неї, до слова, було аж дев'ять.



Єлизавета ІІ / Getty Images