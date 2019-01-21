Єлизавета ІІ у стильному вбранні відвідала церкву: чарівні фото

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Королева Єлизавета ІІ відвідала церкв
Королева Єлизавета ІІ відвідала церкв / www.gettyimages.com

Вперше після аварії за участю принца Філіпа королева Єлизавета ІІ засвітилась на публічному виході. Її Величність відвідала церковне богослужіння у Вулфертоні.

Королева Єлизавета ІІ – яскравий приклад того, як жінка може зберігати спокій у будь-яких ситуаціях. Поки її чоловік, принц Філіп, перебував вдома після ДТП, монарх взяла участь у церковному богослужінні. Королева обрала церкву Святого Петра, що у  Вулфертоні. Монарх мило посміхалась до британців, не показуючи тривогу. 

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Для виходу Її Величність обрала бежеве пальто та капелюх з кольоровим пір'ям. З-під верхнього вбрання королеви виднілась однотонна зелена сукня. Традиційно, Єлизавета ІІ доповнила свій образ маленькою сумочкою, рукавицями та взуттям на невеличких підборах. 

Єлизавета ІІ відвідала церкву
Єлизавета ІІ відвідала церкву / Getty Images

Королева Великобританії дорогою до церкви
Королева Великобританії дорогою до церкви / Getty Images

Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ у Вулфертоні / Getty Images

Стильний капелюшок королеви Єлизавети ІІ
Стильний капелюшок королеви Єлизавети ІІ / Getty Images

Варто зазначити, що це перший публічний вихід ЇЇ Величності відтоді, як її чоловік потрапив у ДТП. Інцидент стався 17 січня поблизу їх маєтку в Сандрінгемі. Принц Філіп виїжджав на головну дорогу та, як стверджував він поліцейським, втратив кермування через сонце. Від зіткнення з іншими машинами авто чоловіка Єлизавети ІІ перевернулось.

Від госпіталізації принц Філіп відмовився та на місці пройшов тест на вміст алкоголю в крові. Очевидці стверджують, що 97-річний герцог скаржився на біль у ногах. Лікування він наразі проходить вдома. 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль і мода Єлизавета II
Джерело: 24 Канал
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