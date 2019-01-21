Єлизавета ІІ у стильному вбранні відвідала церкву: чарівні фото
Вперше після аварії за участю принца Філіпа королева Єлизавета ІІ засвітилась на публічному виході. Її Величність відвідала церковне богослужіння у Вулфертоні.
Королева Єлизавета ІІ – яскравий приклад того, як жінка може зберігати спокій у будь-яких ситуаціях. Поки її чоловік, принц Філіп, перебував вдома після ДТП, монарх взяла участь у церковному богослужінні. Королева обрала церкву Святого Петра, що у Вулфертоні. Монарх мило посміхалась до британців, не показуючи тривогу.
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Для виходу Її Величність обрала бежеве пальто та капелюх з кольоровим пір'ям. З-під верхнього вбрання королеви виднілась однотонна зелена сукня. Традиційно, Єлизавета ІІ доповнила свій образ маленькою сумочкою, рукавицями та взуттям на невеличких підборах.
Єлизавета ІІ відвідала церкву / Getty Images
Королева Великобританії дорогою до церкви / Getty Images
Єлизавета ІІ у Вулфертоні / Getty Images
Стильний капелюшок королеви Єлизавети ІІ / Getty Images
Варто зазначити, що це перший публічний вихід ЇЇ Величності відтоді, як її чоловік потрапив у ДТП. Інцидент стався 17 січня поблизу їх маєтку в Сандрінгемі. Принц Філіп виїжджав на головну дорогу та, як стверджував він поліцейським, втратив кермування через сонце. Від зіткнення з іншими машинами авто чоловіка Єлизавети ІІ перевернулось.
Від госпіталізації принц Філіп відмовився та на місці пройшов тест на вміст алкоголю в крові. Очевидці стверджують, що 97-річний герцог скаржився на біль у ногах. Лікування він наразі проходить вдома.
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