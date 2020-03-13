Єлизавета II відклала офіційний візит в графство Англії через коронавірус

Британська королева Єлизавета II навіть у віці 93-х років здійснює велику кількість робочих поїздок для підтримання королівства. Цього разу вона повинна була відправитись в графство Чешир, але у Букінгемському палаці прийняли рішення відкласти візит через поширення коронавірусу.

Поки принц Чарльз, син Єлизавети II, скасував низку офіційних візитів в Боснію і Герцеговину, Кіпр та Йорданію, королева теж вирішила вжити застережних заходів, передає EOnline. Як і мільйони людей в усьому світі, члени королівської сім'ї Великобританії дотримуються додаткових заходів обережності, щоб звести до мінімуму свої ризики зараження новим коронавірусом. Станом на 13 березня у Великій Британії зареєстровано 798 захворювань коронавірусом та 11 летальних випадків.

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Відтак Єлизавета II перенесла візит в північно-західну Англію і північ Лондона під час пандемії.

В рамках запобіжного заходу при сьогоднішніх обставинах щоденники королеви зазнали змін в найближчі тижні. Проконсультувавшись з представниками Medical Household та урядом, було вирішено перенести заплановані візити Її Величності в Чешир та Кемден. Аудієнція буде проводитись у звичайному режимі,

– йдеться у заяві Букінгемського палацу.

Відомо, що у графстві Чешир наступного тижня, 26 березня, Єлизавета II повинна була відвідати завод Bentley Motors, побувати в місцевій обсерваторії та зустрітися зі школярами, які займаються науковою діяльністю.

Варто додати, що люди похилого віку, зокрема і 93-річна королева, перебувають у найбільшій групі ризику зараження коронавірусом. Навіть під час однієї з останніх церемоній нагороджень почесними відзнаками Великої Британії королева одягнула рукавички, щоб мати менше ризиків для зараження.



Що варто знати про коронавірус / Інфографіка 24 Канал