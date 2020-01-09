Єлизавета ІІ відреагувала на рішення герцогів Сассекських відійти від королівської родини

Вчора, 8 січня, Меган Маркл і принц Гаррі опублікували офіційне звернення, у якому зазначили, що хочуть лишитися звання членів королівської родини. Подружжя пообіцяло у всьому підтримувати Її Величність королеву та всю монаршу родину. Проте Єлизавета ІІ не хоче так просто миритися з цим резонансним рішенням.

Офіційне повідомлення герцогів Сассекських викликало обурення інших членів королівської родини. Адже це рішення не було обговорене заздалегідь, як цього вимагають відповідні звичаї британських монархів.

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На офіційному сайті Букінгемського палацу з'явилося звернення від Її Величності, у якому зазначається, що рішення Меган Маркл та принца Гаррі перебуває лише на стадії обговорення і про відсторонення від королівської родини говорити зарано.

Обговорення з герцогом і герцогинею Сассекськими перебувають на ранній стадії. Ми розуміємо їхнє бажання використовувати інший підхід, але це складні питання, для вирішення яких потрібен час,

– зазначено у повідомленні.



Реакція Букінгемського палацу

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі також висловили бажання здобути фінансову незалежність. Проте, як повідомляє видання The Sun, подружжя висловило бажання зберегти маєток Фрогмор неподалік міста Віндзор. Будинок був нещодавно відремонтований коштами платників податків у сумі 2,4 мільйона фунтів стерлінгів. Подружжя також прагне утримувати частину свого персоналу та зберегти рівень королівської безпеки.

Як зазначають інсайдери, Меган Маркл і принц Гаррі хочуть зберегти титули герцогині і герцога Сассекських.

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