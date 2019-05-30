Єлизавета ІІ влаштувала пишну вечірку в палацовому саду: королева приймала понад 8 тисяч гостей

Напередодні, 29 травня, Її Величність Єлизавета ІІ провела традиційну садову вечірку, на яку прийшло понад вісім тисяч британців. Перед публікою 93-річна королева з'явилася у ніжному монохромному образі у супроводі своїх внуків: принца Гаррі та принцес Беатріс і Євгенії.

Королева Єлизавета ІІ славиться на весь світ не лише своїм найдовшим правлінням і відмінним стилем, а й гучними вечірками, які щорічно проводяться у палацовому саду навесні. Її Величність притримується традицій, які заклала ще королева Вікторія у 1980-х роках. Так, днями у маєтку британського манарха відбулася святкова урочистість.

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Єлизавета ІІ запросила близько восьми тисяч гостей і, коли всі зібралися на території палацу, вона вийшла до публіки у супроводі свого внука принца Гаррі та внучок Беатріс і Євгенії. Для святкування, метою якого є подякувати гостям за добре виконану роботу, королева обрала традиційно монохромний образ рожевого відтінку. На її голові красувався особливий капелюшок, а руки прикривали білі рукавички. Доповнювали образ Її Величності улюблене намисто та діамантова брошка на плечі.



Королева Єлизавета ІІ / Getty Images

30-річна принцеса Беатріс обрала сукню з рюшами у квітковий принт від Vampire's Wife, ціна якої перевищувала 1700 доларів. 29-річна Євгенія була більш скромною у своєму виборі, тому вийшла до багатотисячної публіки в однотонному платті бежевого кольору від Sandro Paris, також зробивши акцент на спідниці-плісе. Вартість її вбрання була у кілька разів меншою, ніж у сестри, а саме – 444 долари. Для принца Гаррі вибір був невеликим, тому він постав перед шанувальниками у смокінгу.



Єлизавета ІІ з внуками: принцом Гаррі та принцесами Беатріс і Євгенією / Getty Images

Що цікаво, на вечірці саду для Єлизавети ІІ було сюрпризом зустріти 96-річну Маргарет Бакстер. У 1940-роках, наприкінці війни, вони разом служили у Жіночому допоміжному територіальному корпусі.



Єлизавета ІІ / Getty Images