Єлизавета ІІ вразила яскравим вбранням під час публічного виходу: фото

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Єлизавета ІІ вразила яскравим вбранням
Єлизавета ІІ вразила яскравим вбранням / Twitter / @KensingtonRoyal

Королева Великобританії попри поважний вік не пропускає світські заходи. Днями Єлизавета ІІ відвідала Каплицю гвардійців в казармах Веллінгтона. Під час публічного виходу Її Величність приголомшила яскравим весняним образом.

У 92 роки королева Єлизавета ІІ не має наміру відпочивати у своєму палаці, а продовжує активно відвідувати світські заходи. Таким чином Її Величність виконує настанову матері, яка змалку вчила монарха, що не потрібно уникати спілкування з британцями, а навпаки – бути близькою до народу. 

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У п'ятницю, 22 лютого, королева стала запрошеною гостею на черговому урочистому заході. У Каплиці гвардійців в казармах Веллінгтона відзначали 100-річчя присвоєння звання королівської церкви. З цієї нагоди провели урочисту літургію, в якій взяла участь Єлизавета ІІ. 

На захід Її Величність прибула на розкішному авто та в супроводі охоронців. Єлизавета ІІ підібрала для публічного виходу яскраве синє пальто з хутряними вставками та капелюшок. З-під теплого одягу виднілась блакитна сукня монарха з білим принтом. Свій весняний образ королева Єлизавета ІІ доповнила улюбленим взуттям на маленьких підборах, рукавичками та сумочкою від Launer. До ефектного одягу вона підібрала прикраси з перлинами та брошку у вигляді пера. 

Єлизавета ІІ на світському заході
Єлизавета ІІ на світському заході / Twitter / @KensingtonRoyal


Її Величність Єлизавета ІІ на урочистій літургії / Twitter / @KensingtonRoyal

Королева Єлизавета ІІ у Лондоні
Королева Єлизавета ІІ у Лондоні / Instagram / @british_royal_family_br

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Єлизавета II
Джерело: LifeStyle 24
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