Єлизавета II заборонила говорити про Меган Маркл у своїй присутності, – ЗМІ

Інсайдери та королівські експерти розповідають про те, що королева Великобританії Єлизавета II зовсім не задоволена поведінкою свого онука принца Гаррі і його дружини Меган Маркл. Через це монарх навіть заборонила згадувати їхні імена у своїй присутності.

Про це повідомляють інсайдери видання The Sun. Наразі Єлизавета II відпочиває в Балморалі, куди щороку запрошує свіх своїх родичів. Цікаво, що принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися приїхати з візитом до королеви у Шотландію, заявивши, що їхній син Арчі Харрісон занадто маленький для поїздки. Однак напередодні подружжя герцогів Сассекських злітало у повному складі з дитиною на відпочинок на Ібіцу та в Ніццу.

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Відтак відмова Маркл сильно образила Єлизавету II. Крім того, британська королева не підтримала Меган, коли та поїхала у Нью-Йорк, щоб підтримати свою подругу-тенісистку Серену Вільям, залишивши чоловіка і їхнього малюка у Великобританії.

Відтак усіх гостей замку Балморал попереджають про те, що не варто згадувати Меган Маркл і принца Гаррі у присутності Єлизавети II. Один із приїжджих був запрошений на верхову прогулянку разом з королевою.

Йому дали пораду: говорити про що завгодно, але не про один предмет. Про Брекзіт? Ні, про Сасекських,

– йдеться у джерелі.

Додамо, що Єлизавета II має тісний контакт з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон. За чутками у західних ЗМІ, монарх готує Кетрін до майбутнього королівського престолу.



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