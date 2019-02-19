Єлизавета II зачарувала сливовою сукнею на аудієнції з послами Шрі-Ланки: фото
Королева Єлизавета II після різдвяних канікул в Сандрінгемі, сповнена сил, повернулась до виконання своїх безпосередніх обов’язків. Для приватної аудієнції з послами Шрі-Ланки і Сьєрри-Леоне Її Величність одягнула стильний весняний образ.
Приватна зустріч відбулась в Букінгемському палаці, де королева з помічниками радо зустріла послів південних країн в одній з палат королівського двору. 92-річна Єлизавета II приміряла міді-сукню фіолетового кольору прямого силуету, доповнивши look лакованими туфлями чорного кольору і такою ж сумочкою.
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На її шиї та вухах традиційно були прикраси з перлів, а губи та рум'яна були підведені в тон до сукні. Королева виглядала стримано, свіжо та яскраво водночас. Її гості у Букінгемі в той же час прибули в традиційних костюмах біло-чорної гами.
Варто додати, що кілька днів тому Єлизавета II приміряла не менш стильний та ніжний образ м'ятного відтінку на зустрічі з послом Брализії Фрідом Аррудою.