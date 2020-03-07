Єлизавета ІІ засмучена після приватної розмови з принцом Гаррі, – ЗМІ

Британська королівська сім'я опинилась у центрі обговорень. Все тому, що вже 1 квітня 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл офіційно складуть свої повноваження та припинять виконувати доручення Її Величності. Днями Єлизавета ІІ навідалась до внука та досі залишається засмученою після розмови з Гаррі.

Про це повідомили інсайдери популярному таблоїду Us Weekly. За їхніми даними, королева Єлизавета ІІ приїхала до Віндзора, де розташований котедж принца Гаррі та Меган Маркл. Зробила Її Величність це до приїзду невістки, тому змогла порушити важливі теми та обговорити все з внуком наодинці. Однак 4-годинна бесіда тільки засмутила королева, адже вона зрозуміла, що пара більше не повернеться до Лондона, відтак Єлизавета ІІ не бачитиме, як зростає Арчі Гаррісон.

Дивіться також: Меган Маркл вперше після "мегзиту" здійснила публічний вихід: приголомшливі фото

Королева у розпачі через думки, що вона буде рідко бачитися з правнуком. Вона хотіла б спілкуватися з ним, але навряд чи це коли-небудь трапиться,

– розповів інсайдер з близького оточення монарха.

Наразі принц Гаррі та Меган Маркл перебувають у Великобританії, де здійснюють останні публічні виходи в ролі членів королівської родини. У поїздку герцогиня Сассекська вирішила не брати 10-місячного Арчі Гаррісона, чим приголомшила всіх представників Букінгемського палацу. Все тому, що це був один із небагатьох випадків, коли Її Величність змогла б провести час з правнуком.

"Королева боїться, що вона більше ніколи не побачить Арчі. Вона намагається зберігати оптимізм у цій ситуації і не засуджувати Меган за її характер, навіть після всього, що сталося", – додали джерела.

Окрім цього, за словами інсайдерів, королева Єлизавета ІІ обговорила з принцом Гаррі деталі щодо так званого "мегзиту". Її Величність наголосила, що подружжя з дитиною можуть у будь-який час приїжджати до Лондона, адже їм завжди раді. Також монарх наголосила, що Фрогмор-хаус, де жили герцоги Сассекські, завжди залишатиметься їхнім британським домом.

Вона засмучена тим, що Гаррі з Меган вирішили жити далеко від палацу, але приймає їх вибір. Її Величність також висловила бажання бачити 9-місячного правнука і повідомила Гаррі, що він завжди бажаний гість в її будинку,

– зазначив інсайдер.

Бесіда між Єлизаветою ІІ та принцом Гаррі тривала 4 години. Інсайдери стверджують, що нарешті Її Величність обговорила всі питання, які стосувались подальшої долі герцогів Сассекських. Розмова пройшла у затишній атмосфері, тому Гаррі був щасливий, що відтепер не буде якихось розбіжностей у їхніх поглядах. Водночас джерела запевняють, що насправді внук Її Величності засмучений, адже розуміє, що у 93 роки Єлизавета ІІ не зможе навідувати їх у Канаді та чекатиме приїзду подружжя у Лондоні.