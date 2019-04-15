Єлизавета ІІ засвітила новий яскравий образ на кінних перегонах: фото

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Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / www.gettyimages.com

Її Величність Єлизавета ІІ не припиняє на власному прикладі доводити: яскраві речі значно ефектніше виглядають за темні. На кінних перегонах вона продемонструвала весняний look, привернувши увагу громадськості та ЗМІ.

Британська королева Єлизавета ІІ і у 92 роки не втрачає свого стилю та краси. На кожному заході вона з'являється у бездоганних образах, а в її гардеробі є чимало яскравих речей. Таке рішення Її Величність перейняла від своєї матері, яка завжди казала, що королева має бути завжди на виду у суспільства, а її вбрання повинне виділятись із натовпу. 

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Повчання герцогині Йоркської не минуло даремно: навіть на традиційних кінних перегонах у Ньюбері, які є улюбленою розвагою Єлизавети ІІ, вона продемонструвала ефектний образ. Перед камерами британська королева постала у смарагдовому пальті, під яким виднілось такого ж кольору сукня. До весняного вбрання Її Величність підібрала капелюх, туфлі від Anello&Davide, чорні рукавиці та сумку. 

За традицією, витончений look королева Єлизавета ІІ доповнила прикрасами зі своєї колекції. Під час кінних перегонів Її Величність засвітила улюблене намисто із перлин, яке часто можна побачити у монарха на світських заходах. 

Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / Getty Images

Її Величність Єлизавета ІІ на кінних перегонах
Її Величність Єлизавета ІІ на кінних перегонах / Getty Images

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Єлизавета II Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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