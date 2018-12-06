Єлизавета ІІ змусила Меган Маркл перевірити майбутнього первістка на інвалідність, – ЗМІ

Британська королівська сім'я не даремно вважається однією з найбільш консервативних. Досі перед народженням дитини Єлизавета ІІ змушує перевірити нащадка на інвалідність. Винятком не стала й герцогиня Сассекська Меган Маркл.

До принца Гаррі та Меган Маркл, які очікують на появу первістка, прикута чи не найбільша увага прихильників королівської родини. І як би герцогиня Сассекська не бунтувала під час офіційних виходів, деякі королівські правила вона все ж виконує.

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За інформацією таблоїда Radar Online, Меган, як і всі вагітні представниці Букінгемського палацу, змушена була пройти спеціальний тест перед тим, як оголосити новину про майбутню дитину. Обстеження визначає, чи нащадок Єлизавети ІІ має можливі відхилення.

Хоч Меган не має королівського походження, їй все ж не вдалось уникнути тестування. Меган була дуже не задоволена від того, що їй довелось підкоритись правилу, але це не обговорювалося, як більшість традицій у королівській сім'ї,

– розповів інсайдер.

Відомо, що відповідний тест Меган Маркл пройшла за день до офіційного оголошення Букінгемського палацу про вагітність дружини принца Гаррі.

Варто зазначити, що такі правила Єлизавети ІІ мають своє пояснення. Багато хто з королівських родин Європи пов'язані родинними зв'язками, про які й не довідуються. Тому в них збільшуються шанси до народження хворих дітей. Зокрема, двоюрідних сестер Її Величності – Неріссу і Кетрін – приховували від британців через розумовий розлад.

Нагадаємо, що про первістків принца Гаррі та Меган Маркл стало відомо у червні 2018 року. Тоді інсайдери стверджували, що герцогиня дізналась про очікування дитини під час їх медового місяця. Офіційне підтвердження Букінгемського палацу з'явилось після весілля принцеси Євгенії, на якому Меган засвітила помітно округлий живіт. Пологи герцогині Сассекської заплановані на квітень 2019 року, а у ЗМІ шириться інформація, що принц Гаррі стане щасливим татусем дівчаток-двійнят.