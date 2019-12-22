Єлизавета ІІ зробила різдвяні фото з трьома спадкоємцями престолу: що про це відомо

Королівська родина Великобританії посилено готується до новорічно-різдвяних свят. Однак Її Величність не забуває і про благочинність. Спільно з першими спадкоємцями престолу Єлизавета ІІ взяла участь в атмосферній фотосесії та спекла пудинг для військових.

Відповідні знімки розмістили на твіттер-сторінці Кенсінгтонського палацу. За офіційною інформацією, королівська родина взяла участь у щорічній благочинній акції "Разом на Різдво". До заходу Єлизавета ІІ залучила трьох безпосередніх спадкоємців престолу – принца Чарльза, Вільяма і Джорджа. Саме вони колись отримають корони та стануть британськими монархами.

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А поки Її Величність спільно з родичами взяла участь у приготуванні різдвяного пудингу. Королівська родина спекла один із 99 десертів, які відправлять у військові частини Великобританії та країн Співдружності націй. Така кількість ласощів не випадкова. Рівно 99 років тому дідусь та бабуся Єлизавети ІІ створили благодійний проєкт "Разом на Різдво", мета якого – надання додаткової підтримки Збройним Силам та ветеранським громадам на свята. Справу предків королева вирішила продовжити.



Єлизавета ІІ, принци Чарльз, Вільям та Джордж / Twitter / @KensingtonRoyal

Що незвичне можна помітити на фото королівської родини?

Королева Єлизавета ІІ своєрідно познайомила військових зі своїми наступниками. У ЗМІ одразу ж припустили, що саме у 2020 році Її Величність планує скласти свої обов'язки і зректись престолу через поважний вік. В такому разі корона перейде сину монарха – принцу Чарльзу. Однак інсайдери з близького оточення переконані, що він відмовиться від трону на користь Вільяма.

На фотосесії саме герцог Кембриджський і його син Джордж отримали найбільшу увагу від Єлизавети ІІ, що може символічно підтверджувати ці здогадки.



Королівська родина Великобританії / Twitter / @KensingtonRoyal

Ще однією цікавою особливістю фото стала новорічна ялинка, яку можна побачити позаду королівської родини. На святковому дереві видніються прикраси у стилі Єлизавети ІІ. Маленькі червоні корони, улюблені коргі і коні – такий особливий декор обрала Її Величність.

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І тут з сумкою! Єлизавета ІІ навіть на випікання святкового пирога взяла маленьку чорну сумку. Що важливого носить монарх та чому їй знадобився аксесуар навіть у власній резиденції – залишається загадкою.

Окрім цього, представники королівської родини відмовились від фартухів. Досі під час приготування будь-яких страв вони залюбки приміряли традиційний аксесуар, щоб не заплямити своє вбрання. Та цього разу з невідомих причин відмовились від фартуха.



Королівська родина готує пудинг / Twitter / @KensingtonRoyal

І хоч до нових фото Єлизавети ІІ та її родичів виникає чимало цікавих питань, знімки потішили всіх британців і прихильників монархії.