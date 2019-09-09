Єлизавета ІІ з'явилась на спортивній події у яскравому вбранні: фото

Королева Єлизавета ІІ не поспішає повертатись до Букінгемського палацу, тому насолоджується буднями у Шотландії. Однак про свої обов'язки Її Величність не забуває: днями вона побувала на одному зі спортивних заходів, зачарувавши всіх яскравим виглядом.

У 93 роки Єлизавета ІІ не поспішає передавати трон одному з нащадків та при нагоді здійснює публічні виходи. Навіть щорічна відпустка не змусила монарха залишатись у своєму маєтку, відтак всі учасники Ігор горців могли привітатись з Її Величністю.

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Що таке Ігри горців?

Це традиційна презентація шотландської культури, яка проводиться упродовж року у всьому світі. Зокрема, часто Ігри горців організовують у містах Канади та США. У спортивній події беруть участь музиканти, які грають на волинках, а також спортсмени.

Спортивний захід пройшов 8 вересня у місті Бремор, що в Шотландії. Британська королева прийшла на змагання у супроводі свого старшого сина Чарльза та його дружини Камілли. Сімейний вихід зачарував британців, а про яскраве вбрання монарха написало чимало західних ЗМІ.

Цього разу Єлизавета ІІ обрала пальто фіолетового кольору з чорними вставками, з-під якого виднілась сукня такої ж тканини. До осіннього одягу Її Величність підібрала капелюшок, прикрашений квітами, і туфлі на невеличких підборах. Не оминула королева й традиційних аксесуарів: перед камерами вона постала з маленькою чорною сумочкою, в рукавичках і брошці у вигляді пера.



Королева Єлизавета ІІ / Фото: Getty Images

Герцогиня Камілла теж надала перевагу яскравому образу. Вона красувалась поряд з королевою у рожевому пальті з картатим коміром та капелюшку. А от принц Чарльз прийшов на подію у традиційному шотландському вбранні: кілті з піджаком та сорочкою.



Королівська сім'я у Шотландії / Фото: Instagram / @theroyalfamily



Розкішний образ королеви Єлизавети ІІ / Фото: Instagram / @theroyalfamily