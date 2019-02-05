Єлизавета II з'явилась в найактуальнішому кольорі року на публіці: чарівні фото

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Єлизавета II в костюмі кольору Pantone-2019
Єлизавета II в костюмі кольору Pantone-2019 / www.gettyimages.com

Британська королева завжди вражає публіку своїми яскравими виходами. Її Величність часто обирає одяг люксових марок, вміло поєднуючи їх з трендовими та вінтажними аксесуарами.

Третього лютого вона завітала у церкву Вест Ньютон в графстві Норфолку у костюмі коралового відтінку. Саме його компанія Pantone назвала кольором 2019 року. Чарівник твідовий total-look складався з сукні міді-довжини, пальта і милого традиційного капелюшка з аплікацією.

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На грудях у королеви традиційно красувалась нова брошка з перлинами, а вбрання доповнювали її улюблені перлини на ших та на вухах. Весняний образ королеви завершувала чорна лаконічна сумочка, а також чорні теплі рукавички і туфлі на невисоких підборах. 

Єлизавета II
Єлизавета II в костюмі найактуальнішого кольору за версією Pantone-2019 / Getty Images

Незважаючи на свій поважний вік, 92-річна Єлизавета II не забуває підкреслювати обличчя косметичними засобами – цього разу вона легко підвела губи світло-червоною помадою і додала трішки рожевих рум'ян.

Єлизавета II
Єлизавета II  / Getty Images

Британський монарх з усіма прихильниками була дуже привітною, багато усміхалася і охоче приймала квіти.

Єлизавета II
Єлизавета II / Getty Images

Єлизавета II
Єлизавета II / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Єлизавета II Мода Королівська сім'я
Джерело: 24 канал
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