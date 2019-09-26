Єва Грін стане астронавткою у фільмі "Проксіма": перший трейлер

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Фільм "Проксіма" з Євою Грін
Фільм "Проксіма" з Євою Грін / Скріншот з відео

Світовий кінематограф повніє все новішими кінострічками на космічну тематику. Однією з таких стане науково-фантастична драма "Проксіма" з Євою Грін.

Режисером нового фільму, який побачить світ наприкінці листопада, стала французька режисер Аліса Вінокур. Перший офіційний трейлер з’явився на відеохостингу YouTube вчора, 25 вересня.

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Згідно з сюжетом, французька жінка-астронавт Сара (Єва Грін) повинна відправитись в довгу місію під назвою "Проксіма", але перед цим хоче владнати стосунки зі своєю 7-річною донькою Стеллою. Складна робота та підготування до місії забирають в жінки усі сили, однак їй доводиться ще приділяти час і любов доньці, з якою їй неймовірно важко прощатись на тривалий час.

У фільмі також зіграли такі актори, як Метт Діллон, Ларс Айдінгер, Зелі Булан, Марк Фішер та Біргер Фрес.

Дивіться трейлер фільму "Проксіма" онлайн:

Варто додати, що в останніх фільмах на космічну тематику знялись Бред Пітт ("До зірок") та Наталі Портман ("Люсі в космосі").

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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