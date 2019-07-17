Єва Лонгорія похизувалася звабливою фігурою в купальнику: гаряче фото

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

44-річна акторка, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія лише рік тому вперше стала мамою, а зараз вражає армію шанувальників своєю звабливою фігурою – результатом роботи над собою у спортзалі та правильного харчування. Цікаво те, що зірка часто поєднувала роботу та материнство, навіть проводила час з сином Санті на знімальних майданчиках.

Новий знімок Лонгорія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Своїми сміливими фото Єва надихає прихильників, зокрема жінок, що можна народити дитину після 40 років, а потім повернути приголомшливу фігуру.

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Зірка показала коротке відео та світлину, на яких вона позує на борту яхти під час відпочинку на острові Капрі. Для морської прогулянки Лонгорія одягнула білосніжний купальник, який чудово підкреслив засмагу акторки.

Світлина швидко стала популярною у мережі, а тисячі шанувальників у захваті від того, як розкішно виглядає фігура молодої мами. 

Доповнили образ Єви солом'яний капелюх та сонцезахисні окуляри. "Режим відпочинку", – повідомила зірка у підписі до ролика, на якому вона енергійно станцювала.

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria

 

Додамо, що після народження дитини Лонгорію часто критикували недруги через те, що акторка протягом тривалого часу не могла схуднути. Однак Єва таки зробила це і стала яскравим прикладом для наслідування.

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Єва Лонгорія Голлівуд Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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