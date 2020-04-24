Єва Лонгорія показала, як зафарбовує сивину на волоссі: фото

Американська акторка Єва Лонгорія поділилася з підписниками процесом того, як вона зафарбовує сиве волосся на голові в домашніх умовах.

Більшість людей переконані, що сиве волосся з’являється у людей пенсійного віку. Втім в залежності від життя людини, кількості стресів у житті чи переживань, сивина може з’явитися навіть у не надто старому віці, адже це цілком природний процес.

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Так, у 45-річної Єви Лонгорії, зірки серіалу "Відчайдушні домогосподарки" вже досить помітні на голові сиві пасма волосся. Через карантин акторка немає можливості відвідувати салони краси, адже всі вони закриті, тому вдалася зафарбовувати волосся самостійно спеціальним засобом.

Не моргайте, бо пропустите магію,

– написала акторка.

Акторка додала, що така процедура займає всього лише декілька секунд. В коментарях підписники схвально сприйняли магічний процес перевтілення акторки. Деяким фоловерам така відеоінструкція навіть стала в нагоді.



Єва Лонгорія показала, як зафарбовує волосся

"Ти моя фаворитка", "Я теж так хочу", "Твоє волосся виглядає дуже натуральним", "Це неймовірно красиво", "Я обміняю 8 туалетних паперів та 3 дезінфекційні засоби, якщо ви скажете мені мій колір", – активно коментували підписники.



Єва Лонгорія зафарбовує сиве волосся