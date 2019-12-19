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Єва Лонгорія приголомшила розкішним вбранням в ОАЕ: фото

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Єва Лонгорія в ОАЕ / Instagram / @evalongoria

Голлівудська акторка Єва Лонгорія з сім'ю вирушила в Об'єднані Арабські Емірати. Там зірка вже встигла взяти участь в урочистій події, на якій затьмарила всіх модниць розкішною сукнею.

У середу, 18 грудня, в Дубаї пройшов гала-вечір The Global Gift Gala Dubai. За традицією, представники щорічної події відзначили зірок, які долучились до благодійних проєктів. Однією із гостей церемонії стала 44-річна Єва Лонгорія, яка прилетіла до острівної країни спеціально для участі у святі. 

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Акторка, яка представляла Голлівуд на події, вирішила не обирати скромне вбрання. Єва Лонгорія постала перед камерами у розкішній блискучій сукні приталеного фасону. Вбрання вона обрала з колекції перспективного дубайського дизайнера Рамі аль Алі і не прогадала. Знаменитість мала неперевершений вигляд, доповнивши образ кольє.

Під час церемонії Єва Лонгорії виголосила промову, в якій зазначила, що це особливе місто для неї. За словами акторки, саме в пустелі ОАЕ бізнесмен Хосе Антоніо Бастон освідчився їй. І хоч Єва Лонгорія позувала перед камерами сама або з колегами, згідно з її інстаграм-сторінкою, у мандрівку вона вирушила з коханим та сином Сантьяго. 

Ви всі знаєте, що Дубаї займає особливе місце в моєму серці, тому що саме тут Хосе запропонував мені вийти за нього заміж. Він зробив це під час подорожі по пустелі,
– поділилась зі сцени Єва Лонгорія. 

Це не дивно, що Єва Лонгорія взяла у подорож 1-річного сина. З перших днів життя хлопчик супроводжує акторку на всіх міжнародних поїздках. Вже із Сантьяго зірка відвідала найбільший торговий центр в ОАЕ, де придбала різдвяні подарунки для рідних і близьких. Окрім цього, Єва Лонгорія влаштувала сімейний відпочинок у пустелі.

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Стиль і мода ОАЕ Єва Лонгорія
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