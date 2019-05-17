Єва Лонгорія приїхала у Канни з 11-місячним сином: зворушливе фото

376 Читать новость на русском
Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія продовжує вражати ефектними образами на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Акторка лише 11 місяців тому народила свого первістка – хлопчика Сантьяго – і показала, що таки можна прийти за один рік в ідеальну форму після пологів.

Раніше Єва зізнавалася, що схуднути після вагітності їй було складно, однак вона продовжувала відчайдушно займатися спортом та стежити за харчуванням. Результати 11 місяців акторка розкішно продемонструвала у Каннах.

Читайте також: Ставка на металік: Ізабель Гулар, Сара Сампайо та Лонгорія з'явились в стильних образах у Каннах

Лонгорія поїхала на Каннський кінофестиваль не одна. Компанію їй склав 11-місячний син Сантьяго, з яким зіркова мама опублікувала зворушливий на своїй сторінці в Instagram.

"Мій промінчик сонця! #Санті #Канни", – підписала фото Єва.

На світлині зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" позує у жовтому топі з відкритим плечем та тримає на руках усміхненого хлопчика.

єва лонгорія і сантьяго
Єва Лонгорія і Сантьяго / Instagram / @evalongoria

blog_ava
Зі 112 каналу пішли журналісти Гордон і Бацман: кажуть, що через Медведчука
сьогодні
2347
Теги: LifeStyle Єва Лонгорія Зіркові мами Зіркові діти Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Євробачення-2019: що відомо про учасників другого півфіналу та їхні пісні
16 травня 20:08 Євробачення-2019: що відомо про учасників другого півфіналу та їхні пісні
Олена Кандяк 1436
До скроні приставили пістолет, – інтерв'ю із Дмитром Комаровим, який ледь не загинув у Бразилії
16 травня 17:30 До скроні приставили пістолет, – інтерв'ю із Дмитром Комаровим, який ледь не загинув у Бразилії
Олег Бабій 3056
Євробачення-2019: пісні всіх країн і що відомо про учасників
16 травня 15:40 Євробачення-2019: пісні всіх країн і що відомо про учасників
2683
Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
16 травня 15:11 Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
5458
Де купити та з чим носити українську вишиванку: захопливі фото образів
16 травня 14:28 Де купити та з чим носити українську вишиванку: захопливі фото образів
Юлія Гілей 745
Новини
Більше новин
Залиште відгук