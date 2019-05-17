Єва Лонгорія приїхала у Канни з 11-місячним сином: зворушливе фото

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія продовжує вражати ефектними образами на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Акторка лише 11 місяців тому народила свого первістка – хлопчика Сантьяго – і показала, що таки можна прийти за один рік в ідеальну форму після пологів.

Раніше Єва зізнавалася, що схуднути після вагітності їй було складно, однак вона продовжувала відчайдушно займатися спортом та стежити за харчуванням. Результати 11 місяців акторка розкішно продемонструвала у Каннах.

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Лонгорія поїхала на Каннський кінофестиваль не одна. Компанію їй склав 11-місячний син Сантьяго, з яким зіркова мама опублікувала зворушливий на своїй сторінці в Instagram.

"Мій промінчик сонця! #Санті #Канни", – підписала фото Єва.

На світлині зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" позує у жовтому топі з відкритим плечем та тримає на руках усміхненого хлопчика.



Єва Лонгорія і Сантьяго / Instagram / @evalongoria