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Єва Лонгорія продемонструвала стильний комбінезон з пікантним декольте: фото

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Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria

Зірка досить часто демонструє беззаперечний стиль під час публічних виходів. Так, вчора Єва Лонгорія постала на прем'єрі фільму My Boyfriend’s Med у Лос-Анджелесі. Для світського заходу вона обрала вбрання total black, яке підкреслило її струнку фігуру.

Голлівудська кар'єра успішної американської акторки була насичена численними публічними заходами та довгоочікуваними кінопрем'єрами стрічок, у яких вона грала головні ролі. Цього разу Єва Лонгорія постала на показі фільму My Boyfriend’s Med. Її зірковий колега Хайме Каміл виконав у картині головну роль. 

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Аби підтримати мексиканського актора на дебюті знаменитість завітала до голлівудського кінотеатру ArcLight Hollywood у Лос-Анджелесі. Для заходу вона обрала вбрання, яке вигідно підкреслило всі переваги її розкішної фігури. На червоній доріжці у світлі софітів вона позувала у чорнону комбінезоні з вільними штанами. Головною деталлю аутфіта стала відверта лінія декольте, яка оголила груди зірки.

Оголені плечі та пікантний виріз вона прикрила класичним жакетом з атласними лацканами. Вбрання total black вона доповнила замшевими туфлями-човниками на високих підборах. Завершили образ молодої матусі лаконічні прикраси, стриманий макіяж з акцентом на очі та бездоганна укладка. 


Єва Лонгорія на показі фільму My Boyfriend’s Med у Лос-Анджелесі / Getty Images 

Варто наголосити, що Єва Лонгорія не вперше робить вибір на користь зручних штанних костюмів та об'ємних комбінезонів. Так, нещодавно 44-річна акторка відвідала препаті Оскара, яке відбулося в готелі Four Seasons в Лос-Анджелесі. Вона завітала на захід в скромному та закритому вбранні чорного кольору, яке складалося блузи з об'ємними рукавами і довгих штанів. 


Єва Лонгорія на препаті Оскара / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: Голлівуд Єва Лонгорія LifeStyle Стиль і мода
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