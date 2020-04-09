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Єва Лонгорія продемонструвала йогу для вагітних: відео

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Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria

Американська акторка Єва Лонгорія активно ділиться з шанувальниками особистим життям. Зірка показує, як проводить час на карантині та дає корисні поради. Днями вона поширила архівне відео, на якому продемонструвала прості фізичні вправи для вагітних.

Карантин – це час для себе та рідних. Не варто забувати про вдосконалення навіть тоді, коли ви залишаєтеся вдома. Голлівудська зірка Єва Лонгорія на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала ролик, де вона вагітна займається йогою. 

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Оригінальне відео з часів вагітності Єви швидко набрало популярності. За добу його подивилися більше, ніж мільйон разів. Акторка займається йогою вдома. Видно, що вправи даються їй не так вже й легко. Лонгорія зазначила, що такі заняття дуже важливі для неї. Завдяки ним знаменитість змогла контролювати свою вагу та втамувати біль в спині. На відео зірка виглядає досить енергійною та веселою.

Єва вдягнена в чорні легінси та короткий топ. Волосся підняла у зачіску зверху, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж. 

Це було за тиждень до того, як народився Санті. Я дуже велика. Займалася йогою щодня зі своєю помічницею. Важко повірити, але це було майже два роки тому,
– підписала відео Лонгорія. 

Зараз акторка виховує сина Сантьяго. Вона часто радує підписників його світлинами і не забуває ділитися приємними моментами.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові батьки Новини LifeStyle Єва Лонгорія Йога
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