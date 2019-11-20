Єва Лонгорія розчулила відео з маленьким сином

421 Читать новость на русском
Акторка Єва Лонгорія з сином / Instagram /@evalongoria

Американська акторка і модель опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі домашнє відео, на якому співає разом з однорічним сином. Малюк захопливо аплодує та намагається повторювати рухи за матусею. Це зворушило не лише підписників, а й саму зірку.

Мамою зірці судилося стати у віці 43 років. Єва Лонгорія вправно поєднує материнство зі зйомками. Вона продовжила свою кар'єру майже одразу після народження сина Сантьяго. Коли малюку виповнилося лише два місяці, він вже був поряд з мамою на знімальному майданчику. 

Читайте також: Вікторія Бекхем станцювала з сином під пісню Spice Girls: запальне відео

Однорічний син Сантьяго навіть встиг знятися у професійній фотосесії. Разом з мамою він прикрасив серпневу обкладинку видання Parents. Малюк, який звик до публічності з перших місяців життя, також став зіркою на червоній доріжці. 

Днями зірка поділилася особливими кадрами. Нарешті вона проводить час із хлопчиком не за роботою, а у домашній атмосфері. Вони розташувалися на кафелі у ванній кімнаті та влаштували музичні розваги. Єва наспівувала синові пісню й показувала прості рухи. Малюк намагався повторювати за матусею. Як з'ясувалося, це традиційні родинні забави. 

Наш нічний ритуал. Він любить співати у душі. Він намагається розпізнати пісню,
– прокоментувала зірка. 

Наприкінці й без того зворушливого відео Єва Лонгорія підсилила емоційність – втерла сльози. Невідомо від чого розплакалася зірка, але ця щирість не залишила аудиторію байдужою. 

 

Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
сьогодні
15246
Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Єва Лонгорія Зіркові діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
сьогодні 19:04 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 5122
"Аутсайдери": перегони Ford проти Ferrari
сьогодні 18:30 "Аутсайдери": перегони Ford проти Ferrari
Юлія Ліпенцева 181
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
сьогодні 16:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 15245
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
сьогодні 14:00 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
Квітослава Туз 44994
Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
19 листопада 15:30 Куди поїхати на Новий рік-2020 в Україні: добірка казкових місць
Альона Захарова 2551
Новини
Більше новин
Залиште відгук