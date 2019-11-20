Єва Лонгорія розчулила відео з маленьким сином

Американська акторка і модель опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі домашнє відео, на якому співає разом з однорічним сином. Малюк захопливо аплодує та намагається повторювати рухи за матусею. Це зворушило не лише підписників, а й саму зірку.

Мамою зірці судилося стати у віці 43 років. Єва Лонгорія вправно поєднує материнство зі зйомками. Вона продовжила свою кар'єру майже одразу після народження сина Сантьяго. Коли малюку виповнилося лише два місяці, він вже був поряд з мамою на знімальному майданчику.

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Однорічний син Сантьяго навіть встиг знятися у професійній фотосесії. Разом з мамою він прикрасив серпневу обкладинку видання Parents. Малюк, який звик до публічності з перших місяців життя, також став зіркою на червоній доріжці.

Днями зірка поділилася особливими кадрами. Нарешті вона проводить час із хлопчиком не за роботою, а у домашній атмосфері. Вони розташувалися на кафелі у ванній кімнаті та влаштували музичні розваги. Єва наспівувала синові пісню й показувала прості рухи. Малюк намагався повторювати за матусею. Як з'ясувалося, це традиційні родинні забави.

Наш нічний ритуал. Він любить співати у душі. Він намагається розпізнати пісню,

– прокоментувала зірка.

Наприкінці й без того зворушливого відео Єва Лонгорія підсилила емоційність – втерла сльози. Невідомо від чого розплакалася зірка, але ця щирість не залишила аудиторію байдужою.