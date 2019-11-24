Єва Лонгорія вбрала мінісукню на урочисту подію: фото

250 Читать новость на русском
Єва Лонгорія на урочистому заході в Каліфорнії / www.gettyimages.com

Голлівудська красуня Єва Лонгорія, найбільш відома за участю у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", вразила своїм ефектним виходом. Знаменитість одягнула чорну сукню, продемонструвавши у ній стрункі ноги.

"Не знаєш, що одягнути? Обери чорну маленьку сукню", – цим відомим правилом скористалась Єва Лонгорія. На ювілейну 30-у церемонію ABC Talk Of The Town Gala вона прийшла у розкішному чорному вбранні, яке привернуло увагу всіх учасників заходу. 

Читайте також: Оце фігура: 44-річна Єва Лонгорія позувала в білосніжному комбінезоні Balmain

Перед камерами Єва Лонгорія постала у корсетній чорній мінісукні від бразильського бренду Vitor Zerbinato. Вбрання підкреслило не тільки розкішну фігуру акторки і молодої мами, але і її стрункі ноги. Ефектним акцентом у сукні став шлейф, який зробив образ Єви Лонгорії вишуканим. До вбрання голлівудська зірка підібрала босоніжки на підборах від Saint Laurent, які завершили її стильний look. 

Відомо, що бездоганний образ Єві Лонгорії допомогала створити її стиліст Шарлен Конскер. Вона вирішила зробити ставку на ефектній сукні акторки, підібравши до вбрання лаконічні прикраси та зробивши їй елегантну зачіску. І Шарлен не прогадала: саме Єва Лонгорія стала зіркою благодійного вечора та 24 листопада опинилась у всіх американських таблоїдах. 

Єва Лонгорія в Каліфорнії
Єва Лонгорія в Каліфорнії / Instagram / @evalongoria

Розкішна Єва Лонгорія у мінісукні
Розкішна Єва Лонгорія у мінісукні ​/ Getty Images

Цікаво, що Єва Лонгорія – частий гість благодійних заходів. Після народження сина Сантьяго вона неодноразово зізнавалась, що змінила своє ставлення до багатьох речей. Цього разу Єва підтримала ABC Talk Of The Town Gala, зібрані кошти від якого перейдуть Інституту раку Джона Вейна.

Це справжня війна, – Нефьодов про контрабанду, Андрія Богдана та "тіньового прем'єра"
сьогодні
6432
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Єва Лонгорія благочинність
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 пісень Тома Оделла, які варто послухати кожному
сьогодні 17:02 7 пісень Тома Оделла, які варто послухати кожному
Наталя Сколоздра 574
"Хижі птахи", "Бонд 25", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
сьогодні 15:21 "Хижі птахи", "Бонд 25", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 1798
День народження Венсана Касселя: топ-5 найпопулярніших фільмів з французьким актором
23 листопада 20:42 День народження Венсана Касселя: топ-5 найпопулярніших фільмів з французьким актором
Анастасія Манюхіна 2181
Тема Голодомору – особиста історія для кожного: інтерв'ю з режисером та героєм фільму "Яків"
23 листопада 15:15 Тема Голодомору – особиста історія для кожного: інтерв'ю з режисером та героєм фільму "Яків"
Катерина Петренко 640
Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
23 листопада 14:20 Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 132776
Новини
Більше новин
Залиште відгук