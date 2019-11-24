Єва Лонгорія вбрала мінісукню на урочисту подію: фото

Голлівудська красуня Єва Лонгорія, найбільш відома за участю у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", вразила своїм ефектним виходом. Знаменитість одягнула чорну сукню, продемонструвавши у ній стрункі ноги.

"Не знаєш, що одягнути? Обери чорну маленьку сукню", – цим відомим правилом скористалась Єва Лонгорія. На ювілейну 30-у церемонію ABC Talk Of The Town Gala вона прийшла у розкішному чорному вбранні, яке привернуло увагу всіх учасників заходу.

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Перед камерами Єва Лонгорія постала у корсетній чорній мінісукні від бразильського бренду Vitor Zerbinato. Вбрання підкреслило не тільки розкішну фігуру акторки і молодої мами, але і її стрункі ноги. Ефектним акцентом у сукні став шлейф, який зробив образ Єви Лонгорії вишуканим. До вбрання голлівудська зірка підібрала босоніжки на підборах від Saint Laurent, які завершили її стильний look.

Відомо, що бездоганний образ Єві Лонгорії допомогала створити її стиліст Шарлен Конскер. Вона вирішила зробити ставку на ефектній сукні акторки, підібравши до вбрання лаконічні прикраси та зробивши їй елегантну зачіску. І Шарлен не прогадала: саме Єва Лонгорія стала зіркою благодійного вечора та 24 листопада опинилась у всіх американських таблоїдах.



Єва Лонгорія в Каліфорнії / Instagram / @evalongoria



Розкішна Єва Лонгорія у мінісукні ​/ Getty Images

Цікаво, що Єва Лонгорія – частий гість благодійних заходів. Після народження сина Сантьяго вона неодноразово зізнавалась, що змінила своє ставлення до багатьох речей. Цього разу Єва підтримала ABC Talk Of The Town Gala, зібрані кошти від якого перейдуть Інституту раку Джона Вейна.