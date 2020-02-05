Єва Лонгорія відвідала препаті "Оскара" у незвичному вбранні: вишукані фото

Американська акторка і модель, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія щоразу дивує своїм вишуканим вбранням на світських заходах. Знаменитість любить експериментувати та вдаватися до відвертих образів.

44-річна Єва Лонгорія відвідала препаті "Оскара", яке відбулося в готелі Four Seasons в Лос-Анджелесі. Перед камерами акторка позувала у незвичному для себе аутфіті.

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Цього разу Єва вирішила не підкреслювати своє декольте та не оголювати спину. Натомість вона приїхала на захід в скромному та абсолютно закритому вбранні чорного кольору. Складався образ із блузи з об'ємними рукавами і дуже довгих штанів. Обидві штанини затягувалися внизу на гумки, по-іншому вони б просто тяглися підлогою.

Голлівудська зірка поєднала вбрання з гостроносим чорним взуттям. Додала до свого аутфіту чорно-сріблястий клатч. Серед аксесуарів обрала діамантові сережки. Гармонійно доповнювали образ переливчастий манікюр, яскравий макіяж у нюдових тонах та волосся, зібране у хвіст.



Єва Лонгорія на препаті "Оскара" / Фото: Getty Images



Єва Лонгорія на препаті "Оскара" / Фото: Getty Images