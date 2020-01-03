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Єва Лонгорія вразила фанів стрункою фігурою у білосніжному купальнику: фото

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Єва Лонгорія / Instagram / @evalongoria

Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка стала популярної після виходу на екрани серіалу "Відчайдушні домогосподарки", зустріла Новий рік у родинному колі на відпочинку.

Так, різдвяні канікули Лонгорія провела у теплих краях. На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість розмістила знімки з відпочинку.

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На перших сонячних знімках в мексиканському курортному місті Кабо Сан Лукас Єва позувала у білому суцільному купальнику з розпущеним волоссям на тлі заходу сонця. Акторка на руках тримає свого сина Сантьяго.

"Це останній захід року, що минає 2019-го року", – додала у підписі знаменитість.

 

 

Не менш зворушливим, на думку підписників у соціальних мережах, стала світлина акторки з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном і малюком Санті. "Не дивимося назад. Ми у 2020", – йдеться у підписі.

 

Також на одній зі світлин Єва Лонгорія позує зі своїми подругами у білому одязі на пляжі. А під фото зірка зазначила: "Ще один рік з цими дамами в моєму житті. Нічого не можу зробити без їхньої любові, підтримки і сестринства! Люблю вас, дівчата".

 

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Єва Лонгорія Голлівуд
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