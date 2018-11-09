Єва Лонгорія зачарувала мережу 4-місячним сином, який помітно підріс: зворушливі фото

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Єва Лонгорія з сином
Єва Лонгорія з сином / Instagram

Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", після народження первістка – хлопчика Сантьяго – насолоджується материнством і швидко вийшла з декрету. Зірка повернулася до шаленого ритму життя, однак тепер малюк Санті всюди супроводжує зіркову маму.

Лонгорія народила хлопчика Сантьяго 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса від чоловіка Хосе Антоніо Бастона. Після чого акторка часто показує шанувальникам зворушливі світлини на своїй сторінці в Instagram.

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Так, Єва на останньому фото ніжно обіймає 4-місячного малюка і цілує у щоки. Пізніше Лонгорія одягнула Сантьяго у джинси і футболку з принтом класичного чоловічого костюма з метеликом.

"Суботні поцілунки з моїм Санті", – прокоментувала знімок щаслива матуся.


Єва Лонгорія з сином Сантьяго / Instagram


Маленький Сантьяго / Instagram

Крім того, днями Єва Лонгорія організувала шостий благодійний гала-вечір The Eva Longoria Foundation Dinner Gala у готелі The Four Seasons в Беверлі-Хіллз. Цим Єва фінансує освітні програми для латиноамериканців. 


Єва Лонгорія / GettyImages

Нагадаємо, під час своєї першої вагітності зірка часто брала участь у фотосесіях, а на останніх тижнях очікування первістка зізнавалась, що їй ставало дедалі важче ходити.

Та вже після народження сина Єва Лонгорія почала отримувати задоволення від материнства. Зірка влаштовуває затишні посиденьки з друзями та відверто розповідає про труднощі молодої мами.

Теги: LifeStyle Зіркові мами Діти і неповнолітні Єва Лонгорія
Джерело: 24 канал
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