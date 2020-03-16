Єва Лонгорія замилувала мережу дитячим фото

Знаменитій американській акторці та моделі Єві Лонгорії вчора, 15 березня, виповнилося 45 років. З цієї нагоди вона поділилася з прихильниками архівною дитячою фотографією та зачарувала мережу.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" часто публікує на своїй сторінці в інстаграмі сімейні світлини. Тепер голлівудська акторка показала, як виглядала в дитинстві. Вона, як завжди, зачарувала підписників, які активно висловлюють своє захоплення в коментарях під фото.

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Красива брюнетка вкотре здивувала шанувальників. Акторка поширила чарівну світлину, на якій її не впізнати.

На знімку бачимо маленьку Єву усміхненою. Вона позує у білій сукні з рюшами, а її шию прикрашає ланцюжок. Волосся майбутньої знаменитості зібране у два хвостики.

Вдячна за ще один рік біля сонця. Дякую родині та друзям за любов!

– підписала фото Лонгорія.